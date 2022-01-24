Pazarda bıçaklı saldırıya uğrayan seyyar satıcı hastanelik oldu

Samsun'da semt pazarında seyyar olarak ayakkabı keçesi satan bir kişi pazarın içinde bıçaklı saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, pazarda seyyar olarak ayakkabı keçesi satan 2 çocuk babası Yaşar Karaca (43), pazar yerinde tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sol bacağından yaralanan Yaşar Karaca, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisini bıçaklayın tanımadığını söyleyen Yaşar Karaca, "Bir anda arkadan geldi ve ayağıma doğru bir şey yaptı. Önce ayağıma vuruyor zannettim. Ayağımdan kan aktığını görünce bıçaklandığımı anladım. Şahsı tanımıyorum" dedi.

Polis yaptığı araştırma sonucu Yaşar Karaca'yı bıçaklayanın zaman zaman pazarda dolaşan akli dengesi yerinde olmayan bir kişi olduğunu tespit etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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