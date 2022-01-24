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Bora: “Arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" YEDAŞ’tan kırsalda kar mücadelesi

İHA

Bora: “Arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" YEDAŞ’tan kırsalda kar mücadelesi

YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Hava şartları oldukça kötü ve dağıtım hatlarına zarar veriyor. Coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" dedi.
YEDAŞ, doğa ile adeta 'kesintisiz enerji' mücadelesi veriyor. Sorumluluk alanındaki 5 ilde birçok köye ulaşmak için kapalı yolları yürüyerek ve kar aracı ile aşan ekipler elektriği evlere ulaştırıyor.
İlçeleri etkisi altına alan kar yağışının hemen ardından başlayan şiddetli rüzgarda, YEDAŞ arıza ekiplerine zor anlar yaşatıyor. Doğa ile mücadele eden YEDAŞ ekipleri zaman zaman karda mahsur kaldı, ancak çalışmalarını kesmedi. Kırsalda amansız mücadeleyi sürdüren YEDAŞ arıza ekipleri, birçok köy yollarının kapanmasına rağmen koordineli olarak her arıza ihbarına koştu. Doğaya karşı mücadelesini 'kesintisiz' sürdüren ekipler, adeta dinlenmedi.
Kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle ve köylere enerji vermek için dondurucu soğuğa rağmen mücadele veren YEDAŞ arıza ekipleri, bu defa da fırtınayla mücadeleye başladı. YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Kar yağışı yerini yer yer fırtınaya bıraktı. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Vardiyalı olarak mücadele veriyoruz” diye konuştu.
Hasan Yasir Bora, “İllerden raporları anbean istiyor, birimleri yönlendiriyoruz. Kriz masasına gelen tüm ihbarları ivedilikle değerlendiriyoruz. Enerjisiz kalan bölgelere ulaşıyor ve arızalara müdahale ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor"
Tüm bölgede çalışmalarının sürdüğünü belirten Bora, "YEDAŞ olarak tedbirlerimizi alıyoruz. Ancak hava şartları oldukça kötü ve dağıtım hatlarına zarar veriyor. 186 Nolu Elektrik Arıza hattımıza ve saha çalışanlarımıza ihbarlar geliyor. Kriz masası olarak ekiplerimizi arızalı bölgelere yönlendiriliyoruz. Çalışanlarımız kar kış demeden sahada ve tüm olumsuz hava koşullarına rağmen kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak için mücadele ediyor. Tüm illerde ekiplerimiz ile faaliyetimizi sürdürüyoruz. Ama bununla da kalmayıp, gerektiğinde ekiplerimiz kırsalda kar aracı ve yürüyerek, elektriği köylere götürmeyi başardı. Onlarca aracımız, il ve ilçelerde, köylerdeki arızalara müdahale etmektedir. Coğrafi olarak zor bölgelerde 7/24 esasına uygun olarak arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

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