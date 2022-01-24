Eski hastane binasından hırsızlık

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Samsun'da eski hastaneden hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski Gato Hospital Hastanesi binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski hastane binasına giren hırsız 6 adet kondansatör ve 8 metre elektrik kablosunu çaldı. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri olayla ilgili C.Ç.'yi (34) yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.

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