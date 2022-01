Terme'de kar seferberliği

Terme Belediyesi ilçede 3 gün boyunca aralıksız devam eden ve yüksek kesimlerde 100150 santimetreyi merkezde ise yaklaşık 40 santimetreyi bulan yoğun kar yağışına rağmen vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Terme Belediyesi karla mücadele timleri, meteorolojiden yapılan uyarılar sonrasında kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 82 mahalle kent merkezinde başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Toplam 25 araç ve 100 kişilik ekip oluşturan Terme Belediyesi, yol açma ve karla mücadele faaliyetleri için 7/24 esasıyla çalışıyor.



Tüm ekipler sahada

Hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekiplerine teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "İlçemizde kar yağışı 3 gündür aralıksız devam ediyor. Yüksek kesimlerde 100150 santimetreyi merkezde ise yaklaşık 40 santimetreyi bulan kar kalınlığına rağmen ekiplerimiz hep görevini kesintisiz sürdürüyor. Büyükşehir Belediyemiz, SASKİ, YEDAş ve diğer kurumlarla koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Meteorolojiden hafta sonu için yapılan uyarıları dikkate alarak tüm ekibimizi hazır bekletiyorduk. Belediyemize ait 7 Beko Loder, 3 Greyder, 1 Mini yükleyici, 1 Kar Küreme Aracı, 2 Kar Tuzlama Aracı, 4 Kamyon, 2 sosyal destek aracı, 29 operatör ve yardımcısı, 10 kişilik mobil ekip, 5 kişilik sosyal yardım ekibimiz, 60 kişilik kar temizleme işçimiz her an her yerde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz çalışmalarımıza 1 greyder, 1 Beko Loder, 1 mini yükleyici ve 1 kar kürüme aracı ile destek veriyor. Yani yaklaşık 25 araç ve 115 personelle karın yağdığı ilk andan bu zamana kadar vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için sahadayız" dedi.



"Görevimiz sadece ulaşım değil, biz tüm Terme'nin yanındayız"

Görevlerinin sadece yolları açık tutmak olmadığına dikkat çeken Başkan Kılıç, "Görevimiz sadece Fen İşleri Müdürlüğümüzün yol açması, Temizlik İşleri Müdürlüğümüz kaldırımları temizlemesi değil. Her alanda hemşehrilerimizin yanındayız. Hastasını hastaneye ulaştıramayan vatandaşımızın da yanında biz varız. Evde yiyeceği olmayan kardeşimizin de yanında biz varız. Hayvanına yem bulamayan çiftçimizin de yanında biz varız. Sokak hayvanlarının da mamasından ve suyundan sorumluyuz onları da unutmuyoruz. Kırsaldaki yem bulamayan kuşları ve yaban hayvanlarını bile doyurmak için çaba sarf ediyoruz. Kısacası bu süreci en iyi şekilde yürütmek ve hiçbir vatandaşımızı ve canlıyı mağdur etmemek için Terme'nin yanındayız" diye konuştu.

