Evde eğitim alan öğrencilerin karne sevinci

Samsun’un Bafra ilçesinde, evde eğitim gören öğrencilerin karnesini Kaymakam Cevdet Ertürkmen verdi.

Kaymakam Ertürkmen, evde eğitim hizmeti alan Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Mustafa Emir Sabay ile Galip Öztürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Efe Kaplan’ı evlerinde ziyaret ederek karnelerini verdi. Ertürkmen, “Öğrencilerimizin yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için evlerine gidiyoruz. İkinci dönem için çocuklarımızın tekrar ihtiyaçları varsa, eğitim noktasında maddi manevi yapılması gerekenler varsa yardımcı olmak üzere bugün öğrencilerimizin yanlarındayız” dedi.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen’e, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, Rehberlik Araştırma Müdürü İlker Karakaya, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi Müdürü Sergül Gezgiç ve Galip Öztürk Ortaokulu Müdürü Bülent Sevinç eşlik etti.

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