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Ambulansların yolunu Büyükşehir açıyor Büyükşehir’den sürücülere sıcak çorba

İHA

Samsun'da 144 araç ve 250 kişilik ekiple teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi hastalara ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekiplerine iş makineleri ile destek veriyor.

Ambulansların yolunu Büyükşehir açıyor Büyükşehir’den sürücülere sıcak çorba

Samsun’da 144 araç ve 250 kişilik ekiple teyakkuza geçen Büyükşehir Belediyesi hastalara ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekiplerine iş makineleri ile destek veriyor.
Kar yağışı nedeniyle kapanan 435 mahalle yolundan 116’sını ulaşıma açan Büyükşehir ekipleri 1200 ton tuz, bin ton solüsyon kullandı. Kapalı olan 319 mahalle yolunda gece yarısından itibaren çalışmalar devam ediyor. İlçelerde kar kalınlığı 1 metreyi aşınca, hastalara ulaşmakta güçlük çeken sağlık ekiplerine, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri destek veriyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tüm ekip ve araçlarla hiçbir vatandaşın mağdur olmaması için çalışmaya aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Kara saplanan ambulans kurtarıldı
Yakakent'in Karababa Mahallesi'nde gece saatlerinde hastalanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmek isteyen 112 acil sağlık ekipleri, kara saplandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Çalışmalar sonrası ambulans saplandığı yerden kurtarıldı. Gece olmasına rağmen ekiplerin özverili çalışmalarıyla hastanın ambulansa nakli gerçekleştirildi.

2 yaşındaki bebek için seferber olundu
Ayvacık ilçesi Gültepe Mahallesi'nde hastalanan 2 yaşındaki bebeğe ulaşmaya çalışan UMKE ekiplerinin yolu Büyükşehir Belediyesi'nin çalışması sonucu açıldı. Yolun açılması ile hasta bebeğe ulaşan sağlık ekipleri hastaneye yetiştirerek tedavi altına aldı. Salıpazarı Yayla Mahallesi'nde de ambulansın ulaşamadığı yaşlı bir vatandaş evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı. Hastaların durumu iyi olduğu öğrenilirken, çalışmaların aralıksız devam ettiği açıklandı.

Büyükşehir soğuk havada sürücülerin içini ısıttı
Belediye ekiplerince yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden SamsunAnkara karayolunda mahsur kalanlara köfte ekmek, sıcak çorba ve çay ikramı da yapıldı. Dondurucu soğukta beklerken ikram edilen çay ve çorbalarla içleri ısınan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent A.Ş. Genel Müdürü Fatih Karaçor ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Ergün de yapılan ikrama destek verdi.
Yolda mahsur kalanlara çay ikram edip sohbet eden Anakent A.Ş. Genel Müdürü Fatih Karaçor, şartlar ne olursa olsun daima vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in hassasiyetle üzerinde durduğu konu kar nedeniyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması. Bu amaçla belediyemizin tüm birimleri teyakkuz halinde her yerde harıl harıl canla başla çalışıyor. Biz de Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ile birlikte soğuk havada yolda kalan vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Çay ve çorba ikram edip yol açma çalışmaları bitene kadar bir nebze de olsa soğuk havada içlerini ısıtmaya çalıştık" dedi.
Öte yandan kar yağışı nedeniyle Terme'de 10, Çarşamba'da 29, Salıpazarı'nda 20, Ayvacık'ta 7, 19 Mayıs'ta 10, Bafra'da 10, Alaçam'da 20, Yakakent'te 2, Kavak'ta 15, Havza'da 50, Asarcık'ta 8, Ladik'te 55, Vezirköprü'de 28, İlkadım'da 8, Atakum'da 9, Canik'te 18 ve Tekkeköy'de 20 mahalle yolunun kapalı olduğu bildirilerek, ekiplerin aralıksız çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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