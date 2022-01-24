Samsun karayolu tır geçişine kapatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun karayolu tır geçişine kapatıldı

İHA

Samsun'da etkili olan kar yağışı sebebiyle tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmedi.

Samsun karayolu tır geçişine kapatıldı

Samsun’da etkili olan kar yağışı sebebiyle tır, kamyon ve tankerlerin geçişine izin verilmedi.
Samsun’da 3 gündür etkili olan sağanak kar yağışı dolayısıyla ağır vasıtaların geçişine izin verilmedi. Şehrin iç kesimlerinde yer alan Kavak, Havza ilçelerinde etkisini artıran kar yağışı, zaman zaman trafiğin durmasına neden oluyor.
Ordu istikametinden Samsun istikametine seyir eden kamyon, tır ve tankerler Terme ilçesinde trafik polisi ekipleri tarafından durdurularak geçişine izin verilmedi. Geçişleri engellenen ağır tonajlı araçlar, karayolu üzerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Ordu’dan hareket eden bir tır sürücüsü güvenlik amacıyla kontak kapattıklarını ifade ederek, “Bölgede yoğun kar yağışı var, arkadaşlarımız yolun kapalı olduğunu söylüyor. Biz de tırcılar olarak durduk, mola verdik. Ankara yolu üzerinden gelen tırcı arkadaşlarımız Kavak’ta, Havza’da Merzifon’da yolda kalmışlar. Polis ekiplerimiz de yolun devamında sorun yaşanmaması için ağır vasıtaların geçişini engelliyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Kar yağışı ambulanslara geçit vermeyince Bafra Belediyesi yetişti
YEREL HABERLER Kar yağışı ambulanslara geçit vermeyince Bafra ...
Ambulansların yolunu Büyükşehir açıyor Büyükşehir’den sürücülere sıcak çorba
YEREL HABERLER Ambulansların yolunu Büyükşehir açıyor Büyükşehir’den ...
Raffa Türkiye ikinciliği Samsun’un
YEREL HABERLER Raffa Türkiye ikinciliği Samsun’un
Evde eğitim alan öğrencilerin karne sevinci
YEREL HABERLER Evde eğitim alan öğrencilerin karne sevinci
Alev alan minibüs küle döndü
YEREL HABERLER Alev alan minibüs küle döndü
Terme'de kar seferberliği
YEREL HABERLER Terme'de kar seferberliği
Otomobilde öldürdü, polisi arayıp teslim oldu
YEREL HABERLER Otomobilde öldürdü, polisi arayıp teslim oldu
Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kazada yaralanan genç hayatını kaybetti
Eski hastane binasından hırsızlık
YEREL HABERLER Eski hastane binasından hırsızlık
Samsun'da FETÖ'den aranan eski hemşire yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da FETÖ'den aranan eski hemşire yakalandı
47 yaşında kansere yenik düşen polis için tören düzenlendi
YEREL HABERLER 47 yaşında kansere yenik düşen polis için tören ...
Otomobilde öldürdü, polisi arayıp teslim oldu
YEREL HABERLER Otomobilde öldürdü, polisi arayıp teslim oldu
OMÜ’lü öğrencilerden lösemili çocuklara destek
YEREL HABERLER OMÜ’lü öğrencilerden lösemili çocuklara destek
Ankara-Samsun yolunda kilometrelerce tır konvoyu Tırların geçişi Samsun istikametinde açıldı
YEREL HABERLER Ankara-Samsun yolunda kilometrelerce tır ...
2 metreye ulaşan kar ahırları yıktı
YEREL HABERLER 2 metreye ulaşan kar ahırları yıktı
Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi
YEREL HABERLER Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi
Karla mücadele gece-gündüz aralıksız devam ediyor
YEREL HABERLER Karla mücadele gece-gündüz aralıksız devam ediyor
Anne ve oğlu yangında öldü/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Anne ve oğlu yangında öldü/ Ek fotoğraflar
Bora: “Arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini sürdürüyor" YEDAŞ’tan kırsalda kar mücadelesi
YEREL HABERLER Bora: “Arıza ekiplerimiz canla başla görevlerini ...
Anne ve oğlu yangında öldü
YEREL HABERLER Anne ve oğlu yangında öldü
Samsun'da 3 kişi mangaldan zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi mangaldan zehirlendi
Anne ve oğlu yangında öldü
YEREL HABERLER Anne ve oğlu yangında öldü
Uzmanından ‘sünnet’ uyarısı: “Ehil ellerde ve uygun cerrahi ortamlarda yapılmalı”
YEREL HABERLER Uzmanından ‘sünnet’ uyarısı: “Ehil ellerde ve uygun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.