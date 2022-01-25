Hamile ve engellilere 2 gün kar izni

– Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve malul gazi personelin 2526 Ocak günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun’da valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve malul gazi personelimiz 2526 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Ayrıca devam eden kar küreme çalışmaları hakkında da valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, olumsuz hava koşullarının devam ettiği Samsun Ankara Karayolunun (Havza ve Kavak ilçelerimizde) trafiğe açık tutulması için solüsyon ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürmekte olup, İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerimiz de trafiğin kontrollü bir şekilde akmasını temin için çalışmalarına devam etmektedir. Ekiplerimizin gayretleriyle şu an trafiğe açık tutulan yolun kapanmaması için zincir/kış lastiği bulunmayan araçların yola çıkmaması, can ve mal güvenliği açısından hızlı gidilmemesi büyük önem arz etmektedir.”

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