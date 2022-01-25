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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Ovası'nda kanal taştı, tarım arazileri ve ahırlar sular altında kaldı

İHA

Bafra Ovası'nda kanal taştı, tarım arazileri ve ahırlar sular altında kaldı

Samsun’un Bafra Ovası'nda kanalın taşması sonucu tarım arazileri ve ahırlar sular altında kaldı.
Aşırı yağışlar sonucu Doğanca Mahallesi'nde bulunan Düden Kanalı taştı. Kanalın taşması sonucunda evlerin bahçesi, tarım arazileri, ahırlar ve samanlık su doldu. Taşkın nedeniyle 30 hane mağdur oldu.
Doğanca Yeşilova Mahallesi'nde de Kuşakla Kanalı'nın taşması sonucunda ekili tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi. Düden mevkisinde su taşkınları nedeniyle yollar da su altında kaldı. Su taşkınları edeniyle mağduriyet yaşanan çiftçiler yetkilerden yardım istedi.
Evi ve ahırının su basması sonucu mağdur olduklarını söyleyen İlhan Akçay, “50 yıldır böyle bir sorun yaşamadık. Kanalın suyu denize akıyordu ve böyle bir sorunumuz olmuyordu. Ama bu Kuş Cenneti dolayısıyla bizi mağdur ediyorlar. Bu kadar su hangi kuşa lazım. Benim evimde mi yüzecek ördek. Denize açılsalar hiçbir problemimiz yok. Biz kimsenin kötülüğünü istemiyoruz. Biz de doğa seviyoruz, doğa sevmesek bu köyde yaşamayız. Bizim bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" dedi.
2016 yılında İstanbul’dan ata topraklarına dönüp tarım ve hayvancılığa başlayan Sedat Zengin, "Otelcilikle uğraşıyordum. Hayvancılık yapalım, hayatımızı devam ettirelim diye geldim. Fakat tarım ve hayvancılıkla bütün hayallerim burada suya düştü. Bizim tarım arazilerimiz her yıl sürekli olarak su altında kalıyor. Hayvanlarımızın yemleri, samanlarımız, arazilerimizdeki arpalarımız, buğdaylarımız sürekli suyun altında kalıyor ve mağduriyetimizi ekonomik olarak kimseden talep edemiyoruz. Güya Kuş Cenneti yapacağız derken, kuşların cennetini cehenneme çevirdiler. Hem de insanların yaşadığı alanları cehenneme çevirdiler. Burada ki suyun denize aktarılması gerekiyor. Burada bu daha önceden denize akıyordu. Burayı kapattılar, insanları suya boğdular" diye konuştu.
Mehmet Teke, “Bu su taşkınlarından dolayı ben çocuğumu okula sırtımda götürmek durumundayım. Bunu biz sürekli yazkış yaşıyoruz. Normal çizmeyle gezemiyoruz. Öyle bir şansımız yok" ifadelerini kullandı.
Düden mevkisinden çiftçi Ramazan Şener, “Bafra Ovası'nın bütün suları bu Kuşaklama Kanalı'na gelmekte. Bu kanaldan denize aktarmak için pompalar var. Bunlar hiçbir zaman için yeterli olmuyor. Hem yazın hem kışın yağmur yağdığında bu mağduriyeti yaşamaktayız. Bunun tek çözümü bu balık göllerinin fener boğazının oradan açılması. Su açıldığı zaman bu sorun tamamen ortadan kalkacaktır. Yetkililerden tek isteğimiz budur. Bir an önce şu fener boğazı açılsın. Bunun Ne kuşları ne balıklara hiç kimseye zararı yok" şeklinde konuştu.
Elektronik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra atanamayan ve köyüne dönüp çiftçiliğe başlayan Suat Kılıç ise şöyle konuştu: "Doğanca Mahallesi Yeşilova mevkisindeki Kuşaklama Kanalı'nda bulunan sazaklıkların temizlenmemesi sonucu taşkın yaşandı. Bu Kuşaklama Kanalı temizlenmediği için 2 yıldır tarlalarımızı su basıyor. 2 senedir hiç mahsul alamıyoruz. Şu an mazotun, gübrenin, tohumun bu kadar pahalı oluşundan dolayı da mağdur durumdayız. Tarım yapmaya elimizdeki araçları satıp devam etmek zorunda kaldım. Bu bölgede bana ait sadece 70 dönüm var. Bu bölgede sadece ben mağdur değilim. Bu arazimde karnabahar ekiliydi, karnabaharları su kesti hiçbir şey alamadık. Şimdi buğday ektim, o da su altında kaldı. Yazın da aynı şekilde oldu. Kanal temizlenmediği için 2 yıldır taşıyor. Mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz çünkü tarım yapamıyoruz"

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