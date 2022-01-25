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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

İHA

Samsun'un Bafra Ovası'nda kanalın taşması sonucu sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.

Sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi

Samsun’un Bafra Ovası’nda kanalın taşması sonucu sular altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi.
Aşırı yağışlar sonucu Doğanca Mahallesi'nde bulunan Düden Kanalı taştı. Kanalın taşması sonucunda evlerin bahçesi, tarım arazileri, ahırlar ve samanlık suyla doldu. Taşkın nedeniyle 30 hane mağdur oldu.
Doğanca Yeşilova Mahallesi'nde de Kuşakla Kanalı'nın taşması sonucunda ekili tarım arazilerinde büyük zarar meydana geldi. Düden mevkisinde su taşkınları nedeniyle yollar da su altında kaldı. Bölgede kanalın denize olan bağlantısının açıldıktan sonra su seviyesinin hızlı bir şekilde azaldığına değinen mahalleliler, kanal ile deniz bağlantısının her zaman açık tutulmasını istediler.

“Boğaz açık kalırsa müdahale edilirse su baskını olmaz”
Sabah yapılan müdahalenin ardından su seviyesinde belirgin bir oranda azalma olduğuna dikkat çeken Sedat Zengince, “Bafra Ovası’nda yağan tüm yağmur suları mahallemizdeki kanaldan denize doğru akıyor. Deniz yolu kapalı olduğu için bu bölgede bulunan insanların evlerini, ahırlarını, tarlalarını su bastı. Sabah suyun denize kavuştuğu Fener Boğazı açılınca su seviyesi belirli oranda düştü. Sabah saatlerinde mevcut su şu andakinden 20 cm daha yüksekteydi. Müdahalenin ardından su seviyesi hemen aşağıya doğru düştü. Bu da müdahale edildiği takdirde bölgemizde su baskınının olmayacağının göstergesidir. Yılardır bu mağduriyeti yaşıyoruz. Yıllardır bu sorunun çözülmemesini de anlamış değiliz” dedi.

“Binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı”
Birçok çiftçinin su baskını yüzünden zarara uğradığının altını çizen Zengince, “Samanlığı su dolan, evi su dolan arkadaşlarımız var. Bizim arpa ekili arazimiz, arkadaşımızın da buğday ekili arazisi tamamen sular altında kaldı. Binlerce dönüm arazi suyun altında kaldı. Bu yaz kış olan bir durum. Arazim yazın en kurak dönemde bile sular altında kalıyor. Bu kanal sürekli olarak taşıyor. Bazen çeltik sularımızı bile boşaltamıyoruz. Bu suların denize boşaldığı boğazın daimi olarak açık kalmasını istiyoruz. Bu sorunu çözersek hayvanların mera alanları ve tarım arazilerimiz sular altında kalmaktan kurtulacak, kuşlar için de daha faydalı olacak. 40 yıldır yaşadığımız sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz” diye konuştu.
Bölgede kanal ile deniz bağlantısının açılmasının ardından su seviyesinin gözle görülür seviyede azaldığı görülürken, taşkının ardından mahalle mezarlığının da sular altında kalması dikkat çekti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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