Eğitimcilerin ‘meslek kanunu’ talepleri

EğitimBirSen Samsun 1 No’lu Şube, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde(TBMM) temsil edilen siyasi partilerin il başkanlıklarını ziyaret ederek ‘Öğretmen Meslek Kanunu’ ile ilgili hazırladıkları raporu sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve AK Parti İl Başkanlıklarına gerçekleştirilen ziyarette EğitimBirSen Genel Merkezi tarafından hazırlanmış olan “Öğretmen Meslek Kanunu” bilgi notu raporu siyasi partilerin il başkanlarına MemurSen EğitimBirSen Şube Başkanı Hamdi Yıldız, Başkan Vekili Ömer Yasan ve Teşkilat Başkanı Fikret Bostan tarafından takdim edildi. Rapor, 2 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan Öğretmen Meslek Kanunu yasa tasarısının eksiklerinin giderilmesi kapsayıcı bir yasa haline getirilebilmesi için önerileri içeriyor.

Raporda; öğretmenleri şiddete karşı koruyacak hükümlere yer verilmesi, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması, özel sektörde çalışan öğretmenlerin de düzenleme kapsamına alınması, öğretmen istihdamında mülakat uygulaması kaldırılması, ücretli öğretmenliğin bir istihdam modeli olmaması, eğitim kurumu yöneticiliğinin münhasıran ele alınması, istihdamda güçlük çekilen yerlerde teşvik uygulanması, öğretmen kadrolarında çalışan personelin ek tazminatı, ödül ve disiplin hükümlerinin kanun teklifinde yer alması, mevcut teklifte yer alan kariyer basamakları ile ilgili uzman ve baş öğretmen unvanlarına sahip olabilmek için sürenin çalışan arkadaşlarımızın tamamının yararlanabileceği şekilde düzenlenmesi, 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022 yılı emekli olacakları kapsayacak şekilde tarihinin revize edilmesi gibi hususlar yer alıyor.

Hamdi Yıldız yaptığı açıklamada, “Sendikamız tarafından hazırlanan bu öneri ve teklifler doğrultusunda yapılacak düzenlemeler eğitim çalışanlarının beklentilerini karşılayan bir meslek kanunu olmasını sağlayacaktır” dedi.

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