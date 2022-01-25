4 maçı nakavtla kazandı, Türkiye şampiyonu oldu

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Samsun İlkadım Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim gören 11. sınıf resim bölümü öğrencisi Ahmet Zeki Elturan, Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nda çıktığı 4 maçı nakavtla kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Aydın'da düzenlenen Liseler Arası Türkiye Boks Şampiyonası'nda 92 kilogram ağır sıklet kategorisinde 4 maç yapan Samsunlu Ahmet Zeki Elturan, 4 maçın tamamını da nakavt ile kazandı. 17 yaşında Türkiye şampiyonu olan Elturan, şimdiki hedefinin milli takım formasıyla olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu söyledi.

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