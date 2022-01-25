Başkan Demir: “Nerede kapalı bir yol varsa bizler oradayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Nerede kapalı bir yol varsa bizler oradayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, kardan kapanan yolları alışama açtı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Demir, “Kar dalgası gelmeden önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarılarımızı almıştık. Hem merkezlerimizde hem de kırsalımızda hazırlıklarımızı yapmıştık. Bu uyarılar kapsamında da karla mücadele ekiplerimiz teyakkuza geçti. Yoğun bir şekilde karla mücadele çalışmalarına başladık ve hala devam ediyoruz. Kapanan mahalleler şu anda ulaşıma açılıyor. Yorulmadan, durmadan büyük bir özveriyle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyoruz. Tüm ilçe belediye başkanlarımıza ve ekiplerine de teşekkür ediyorum. İş birliği halinde çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Nerede kapalı bir yol varsa bizler oradayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ekiplerimiz karla kapalı yol kalmayıncaya kadar 7/24 görevlerinin başında" diye konuştu.

Ekipler ayrıca 112 ekiplerine de yardım ediyor. Kapanan yollar nedeniyle hastalara ulaşamayan ekiplerin yollarını Samsun Büyükşehir Belediyesi açtı. 19 Mayıs, Bafra, Çarşamba, Salıpazarı ve Kavak ilçelerinde ambulansların ulaşım sağlayamadığı mahallelere giden ekipler, vatandaşların hastaneye ulaşmalarını sağladı.

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