3 mahallenin daha içme suyu sorunu çözüldü

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Çarşamba ve Ayvacık ilçesinin kırsal kesiminde 3 mahallenin daha içme suyu sorununu çözdü.

Çarşamba Çatak Mahallesi ile Ayvacık Koç Yurdu ve Ortaköy Mahallelerinin içme suyu sorunu, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve bir yılda tamamlanan proje sona erdi. Doğu Grubu ilçeler 1. kısım içme suyu inşaatı yapım işi projesi kapsamında, toplam 54 bin 380 metre şebeke ve ishale hattı döşendi. 6 milyon 500 bin lira yatırımla hayata geçirilen projede, 3 adet 50 metreküp betonarme içme suyu deposu ile 1 adet 100 metreküp betonarme içme suyu deposu ve 3 adet depo üstü terfi binası inşa edildi. Ayrıca depoların enerji nakil hatları ile depolarda kullanılmak üzere pompa motor temini yapıldı. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte akabinde de SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 70 hanenin abone bağlantıları yapıldı. Yaklaşık 130 hanenin de abone bağlantılarının yapılacağı kaydedildi.

Çektikleri içme suyu sıkıntısının yapılan proje ile sona ermesinden dolayı mutlu olduklarını ifade eden mahalle sakinleri, “Artık çeşmelerimizde temiz ve sağlıklı su içeceğiz. Mahallemize bu hizmeti kazandırdıkları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ve SASKİ ekiplerine teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden, Allah razı olsun” dedi.



“Sorunları çözmeye kararlıyız”

Şehrin 17 ilçesinde içme suyu sıkıntısı çeken mahallelerin su sorununu çözmeye kararlı olduklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise şunları söyledi:

“Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşların içme suyu sorununu çözmeye söz vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmek için çalışmalarımıza gece gündüz devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza temiz ve içilebilir içme suyu temin etmek için büyük emek veriyoruz. Vatandaşlarımızın içme suyu sorununu çözmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız. Yaptığımız tüm yatırımlarla ilçelerimizin geleceğini şekillendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak alt yapıdan tarihî mirasa, sosyal ve kültürel projelerden çiftçilere desteğe kadar birçok projeyi hayata geçirdik.”

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