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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meteorolojiden 'yoğun kar' uyarısı

İHA

Meteorolojiden 'yoğun kar' uyarısı

– Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun, Ordu ve Tokat’ın iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiği uyarısında bulundu.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, buzlanma, don olayı ve çığ düşmesi gibi doğa olayları konusunda vatandaşların dikkatli olmasını isteyen yetkililer, yoğun kar riskine karşı şu açıklamalarda bulundular:
“Yapılan son değerlendirmelere göre bu gece saatlerinden itibaren Tokat’ta, zamanla Samsun’un doğusunun iç kesimler ve Ordu’nun iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Çarşamba gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”
Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, yoğun kar beklenen yerlere 20 cm ve üstünde kar düşebileceğini belirtirken, Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu gibi illerde gece saatlerinden itibaren buzlanma ve don olayının da yaşanabileceğini hatırlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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