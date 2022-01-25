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OMÜ 'TEKNOFEST 2022’de iddialı OMÜ TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek veriyor

İHA

– Samsun'da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) adına dereceler elde etmeyi hedefleyen takımların danışmanları ile üniversitenin TEKNOFEST temsilcileri bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşma yapan OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ'nün TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL'ye kadar destek verdiğini söyledi.

OMÜ 'TEKNOFEST 2022’de iddialı OMÜ TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek veriyor

– Samsun’da gerçekleşecek TEKNOFEST 2022’de Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) adına dereceler elde etmeyi hedefleyen takımların danışmanları ile üniversitenin TEKNOFEST temsilcileri bir toplantı yaptı. Toplantıda konuşma yapan OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, OMÜ’nün TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek verdiğini söyledi.
Geçen sene İstanbul’da düzenlenen ve 1 milyon 720 bin ziyaretçi sayısıyla dünyanın en büyük teknoloji festivali unvanına sahip olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne Millî Mücadele ateşinin yakıldığı Samsun 2022’de ev sahipliği yapacak. Yıldan yıla artarak çoğalan bir ilgi, heves ve heyecanla takip edilen TEKNOFEST’in bu yılki paydaşları arasında bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) de bu devasa organizasyona yönelik geri sayım başladı. Gerek altyapı çalışmaları gerekse de organizasyonel kabiliyetiyle TEKNOFEST 2022’ye doludizgin hazırlanan OMÜ’de, festival kapsamındaki yarışmalar hakkında öğrenciler ve yarışmacılara ufuk ve farkındalık kazandırmak için yoğun bir mesai yapılıyor. Bu amaçla bu yıl OMÜ adına dereceler elde etmeyi hedefleyen takımların danışmanları ile Üniversitenin TEKNOFEST temsilcileri, yapılan toplantıda bir araya geldi. Toplantıda; TEKNOFEST 2022 yarışmalarının geniş kitlelere duyurulması; yarışmacılar ve öğrencilere verilecek teknik ve sosyal eğitim, yarışma farkındalığının artırılması ve bilim şenliği düzenlenmesi gibi pek çok başlık ele alındı.

“Takım bazında 100 bin , bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek”
Toplantıyı Rektörlük adına organize eden OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz yaptığı açıklamada OMÜ’nün; özellikle 1908 projeleri kapsamında TEKNOFEST yarışmalarına takım bazında 100 bin TL, bireysel başvurularda ise 3 bin TL’ye kadar destek verdiğine dikkat çekerek TEKNOFEST’e rekor düzeyde proje başvurusu yapıldığını dile getirdi.

“Öğrencilerimizin edinecekleri deneyimlerin kendi geleceklerini şekillendirmede yol gösterici olacağını düşünmekteyiz”
Koordinatör Doç. Dr. Gürbüz konuşmasında TEKNOFEST 2022’deki yarışma kategorilerine dair de bilgiler aktararak “Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı teknoloji yarışmaları ile TEKNOFEST 2022; ilk kez düzenlenen Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme Yarışmaları ile birlikte toplam 39 farklı teknoloji yarışmasına ev sahipliği yapacak. Samsun merkezli Karadeniz’de ilk kez düzenlenecek TEKNOFEST’te öğrenci ve yarışmacılarımızın potansiyellerini sonuna kadar ortaya koymalarını bekliyoruz. Zira böylesine dev bir organizasyonda edinecekleri deneyimlerin kendi geleceklerini şekillendirmede yol gösterici olacağını düşünmekteyiz. Bu çerçevede ülkemizin ufkuna güç ve değer katmak için hepimiz var gücümüzle çalışmalıyız” dedi.

“TEKNOFEST 2021’deki başarılarımızın; OMÜ’nün bilimsel ve akademik performansına ciddi yansımaları oldu”
TEKNOFEST 2022’nin OMÜ için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan Koordinatör Doç. Dr. Gürbüz, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 İstanbul’da yapılan TEKNOFEST’te OMÜ, farklı takımlarla ulaştığı başarılar sayesinde dikkat çekici ve kayda değer kazanımlara imza attı. Üniversitemizin bilimsel ve akademik performansına ciddi yansımaları olan bu başarıların bu yıl ev sahipliğimizde daha da çoğalacağına inanıyoruz.”

“Üniversite bünyesinde kurulan TEKNOFEST Atölyesi, takımların 7 gün 24 saat çalışmalarına imkân sağlayacak”
OMÜ’nün Projelerden Sorumlu Rektör Danışmanı Ekrem Altan ise OMÜ bünyesinde kurulan TEKNOFEST atölyesi sayesinde takımların çalışmalarını 7/24 esasına göre düzenleyebileceğini, böylece takımlar ve öğrenciler arasında bir güçlü bir sinerji doğacağını dile getirdi.

“TEKNOFEST 2021’deki başarılarımız, Üniversitemiz adına umudumuzu perçinledi”
“OMÜ’lü gençlerin TEKNOFEST heyecanı ve tecrübesini yaşamalarını istiyoruz” diyen Danışman Altan, “TEKNOFEST 2022 hazırlık sürecinde destek ve imkân sağlamak için her zaman öğrenci ve yarışmacıların yanındayız. TEKNOFEST’i, ülkemizin kalkınması, geleceğe emin adımlarla yürümesi ve söz sahibi olması bakımından harekete geçirici ve motive edici bir organizasyon olarak görüyoruz. TEKNOFEST 2021’deki başarılarımız, Üniversitemiz adına umudumuzu perçinledi. Şimdi bütün dikkat ve konsantrasyonumuz ile bu yılki yarışmalara odaklandık. İnşallah el ve güç birliği ile önemli başarılar elde ederiz” şeklinde konuştu.
Toplantı, takım danışmanlarının TEKNOFEST 2022’ye yönelik görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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