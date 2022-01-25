Başkan Sandıkçı: “Öğrenciler tatilde spora ve eğlenceye doyacak”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yarıyıl tatiline giren tüm öğrencileri düzenledikleri ‘Spor Şenliği’ne katılmaya davet ederek, “Öğrenciler tatilde spora ve eğlenceye doyacak” dedi.

Başkan İbrahim Sandıkçı, yarıyıl tatiline giren tüm öğrencileri Canik Belediyesi ve bir AVM tarafından ortaklaşa düzenlen Spor Şenliği’ne çağırdı. Başkan Sandıkçı, "Hayata Hareket Katıyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen Spor Şenliği’nde öğrencilerin beş gün boyunca spora ve eğlenceye doyacağını söyledi.



Etkinlikler farklı etaplarda gerçekleşiyor

26 ve 30 Ocak tarihleri arasında bir AVM’de düzenlenecek olan Spor Şenliği’nde basketbol atışları, futbol minyatür kale atışları, vantuzlu ok atışları, hedef top atışları, masa tenisi maçları, floor curling, surviovor parkuru etkinlikleri yer alıyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 712 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen şenlikte sürpriz hediyelerin de yer aldığını bildirdi. Etkinlikle ilgili konuşan Başkan İbrahim Sandıkçı şunları söyledi:

“Karne tatiline giren çocuklarımıza spor yaptırmak ve eğlenebilecekleri bir ortam sunmak amacıyla bu etkinliği düzenledik. Tatili hayata hareket katarak geçirmeleri, doyasıya eğlenmeleri adına böyle bir şenlik düzenledik. Öğrencilerimizi farklı spor dallarıyla buluşturup hem spora özendirmeyi hem de tatilde enerjilerini böyle eğlenceli oyunlara sarf etmelerini istedik.”

Başkan Sandıkçı, sürpriz hediyelerin de yer aldığı etkinliğe katılmak için öğrencilerin Canik Belediyesi sosyal medya hesaplarından detaylı bilgi alabileceğini belirtti.



Sandıkçı’dan başarılı sporculara tebrik

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Samsun’da Kulüplerarası Basketbol müsabakalarında birincilik elde ederek Karadeniz Bölge grup müsabakalarında Samsun’u temsil etmeye hak kazanan Canik Belediyespor Kulübü U14 takımını tebrik etti. Başkan Sandıkçı, “Basketbol müsabakalarında birincilik elde ederek Samsun’u temsil etmeye hak kazanan basketbol takımı sporcularımızı tebrik ediyorum. Ayrıca Ordu’da devam eden Kick Box Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Canik Belediyespor Kulübü sporcularımıza da başarılar diliyorum” diye konuştu.

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