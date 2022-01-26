Kiralık araçta uğradığı silahlı saldırıda öldü



Tayfur KARA- Mustafa İNAN/ SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da, kiraladığı otomobille seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Yağbasan (39) hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Eskişehir Sokak'ta meydana geldi. Kiraladığı otomobille seyir halinde olan Mustafa Yağbasan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan ve Yağbasan'ı kanlar içinde görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başına 3 mermi isabet eden Yağbasan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yağbasan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna götürüldü. Cinayet Büro ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA, Mustafa İNAN

2022-01-26 10:12:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.