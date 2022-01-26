Çakmak Barajı doluluk oranı yüzde 80

Samsun şehir merkezine içme suyu sağlayan Çakmak Barajı yüzde 80 doluluk oranına ulaştı.

2020 yılı Ocak ayında en yüksek 112 metre yüksekliğe ulaşan Çakmak Barajı’nın kotu, 2021 yılı Ocak ayında oldukça düşmüş, Yeşilırmak'tan yapılan su takviyesi ile 108 metreye yükseltilmişti. Bu yıl Ocak ayında Samsun’da etkili olan yağmur ve kar yağışının ardından Çakmak Barajı’nın kotu son 3 yılın zirvesini görerek 117,29 metreye ulaştı. Doluluk oranının yüzde 79,51’e yükseldiği Çakmak Barajı’nda hiç yağmur yağmasa bile 67 aylık su stokunun biriktiği öğrenildi.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Çakmak Barajı’ndan alınan suyun işlendiği Selahattin Erener İçmesuyu Tesisi'nden 25 Ocak’ta Samsun şehir merkezine verilen günlük su miktarının 169 bin 200 metreküp olarak gerçekleştiğini, su kalitesinin(pH) 7,78, abone sayısının ise 647 bin 329 olduğunu duyurdu.

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