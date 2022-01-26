Samsun kar altında

Samsun'da yoğun kar yağışının etkili olmasıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Samsun’da gece başlayan kar yağışı şehri beyaz örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerde son 1 haftadır görülen kar yağışlı hava bugün deniz seviyesindeki şehir merkezini de etkisine aldı. Yoğun kar yağışı ile kış kendini hissettirdi. Evlerin çatıları, bitki örtüsü, yol ve kaldırımlarda 5 santimetre kar birikti. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sadullah Acar, “Kar çok güzel. Bereket yağıyor. Kar olmazsa çiftçi hiçbir iş yapamaz. Daha daha çok kar yağmasını isterim. Samsun’un kışları kimisi için çetin geçer kimi güzel” dedi.

Adem İbitürk, “Kar güzel ama ulaşımı zorlaştırıyor. Etraf hem güzel görünüyor hem mikroplar kırılıyor. Kar için tam zamanı. Her şey zamanında güzel. Kar da yağdığı için güzel. Biraz zorluğu olsa bile kar da hayatımızda iyi ki var” diye konuştu.

Bir vatandaş ise, “Kar manzaraları her kış olduğu gibi bugün de aynı. Kar kış millet yine yollarda. Çoğu insanımız hazırlıksız yakalandı. Şehir merkezi neyse de daha yukarıda kalan mahalleler felaket şekilde. Yollarda arabalar kayıyor. Ben de birazdan yola çıkacağım. Kara ihtiyaç vardı, yağması da güzel. Diğer illere göre mücadelemiz güzel şu anda” şeklinde konuştu.

Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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