Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı

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Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Balaç Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahraman Kaya idaresindeki 55 ABG 067 plakalı otomobil kavşakta Necati Özcan yönetimindeki 55 KY 832 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Kazada Kübra Kahraman ve Sevda Gülek yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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