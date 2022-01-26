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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Ticaret Borsası, ilçe protokolünü ağırladı

İHA

Çarşamba Ticaret Borsası, ilçe protokolünü ağırladı

Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) Meclis Başkanı Ali Toraman’ı makamında ziyaret etti.
Çarşamba’ya dair konuların istişare edildiği ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Toraman, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım’ı makamında ağırladı.
Görüşmeye, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, İlçe Tarım ve Orman İl Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyeleri Nurettin Öztekin, Hüseyin Işık ve Genel Sekreter Sercan Yaşar, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Muharrem Yaralı ve Meclis Başkan Yardımcısı Onur Bahattin Yılmaz iştirak etti.
Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Toraman, Çarşamba’nın tarımla ilgili konularının gündeme alındığı görüşme sonrasında Kaymakam Şükrü Yıldırım’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Emniyet Müdürü Aydemir’den ziyaret
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir ve Trafik Şube Müdürü Samet Aydın da Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ali Toraman’ı makamında ziyaret etti. Çarşamba’ya dair konuların istişare edildiği ziyarette, Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz’ı temsilen, Meclis Başkanı Ali Toraman, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Adil Aydemir’i ve Trafik Şube Müdürü Samet Aydın’ı makamında ağırladı. Görüşmeye Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sezai Atsan, Meclis Üyesi Nurettin Öztekin ve Genel Sekreter Sercan Yaşar da katıldı.
Ali Toraman, Çarşamba’nın güncel konularının gündeme alındığı görüşme sonrasında Adil Aydemir’e ve Samet Aydın’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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