Kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları

Bafra Belediyesi, vatandaşların yoğun şekilde kullandığı kaldırımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Kar yağışının ardından harekete geçen Bafra Belediyesi ekipleri vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Cadde ve bulvarlarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandıkları kaldırımları temizliyor. Bafra Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gün boyu yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için ilçelerin kaldırımlarında karla mücadele çalışmalarına ara vermiyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kar temizleme çalışmalarını takip ederek görevlilerden bilgi aldı, esnaf ile sohbet etti.

Bafra Belediyesi ekipleri kent genelinde ve kırsalda karla yoğun bir şekilde kar küreme ve yol tuzlama çalışmalarına devam edecek.

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