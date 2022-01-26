Mahsur kalan hayvanları itfaiye kurtardı

Samsun’un Paşaşeyh Mahallesi’nde yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çöken ahırda mahsur kalan hayvanlar, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bafra İlçesi’ne yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta bulunan Paşaşeyh Mahallesi Izman Sokak’ta yaşayan Satılmış Şahin'e ait ahırın çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle ağırlığa dayanamayarak çöktü. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanları ahırda mahsur kalan Şahin’in yardım çağrısı üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan çalışma ile ahırda mahsur kalan 5 büyükbaş hayvan canlı olarak itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kar yağışı sonrasında çatı çökmesi ve benzer olaylarla karşılaşabildiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin şunları söyledi:

“Bir vatandaşımıza ait ahırda meydana gelen çökme sonucu, mahsur kalan hayvanlar itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Bu tür mahsur kalma ve çökme olaylarına hızlıca müdahale ediyoruz. Ayrıca kar yağışı ile birlikte eriyen karlardan da kaynaklı meydana gelen su baskınlarına da ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Son iki gün içinde yaklaşık 50’nin üzerinde farklı adreste meydana gelen su baskınına itfaiye ekiplerimiz tarafından müdahalede bulunulmuştur.”

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