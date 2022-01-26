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Vali Dağlı: "Yeni OSB yerimizi TİGEM’den üzerimize alacağız” Dünya Gümrük Günü töreni

İHA

Vali Dağlı: "Yeni OSB yerimizi TİGEM’den üzerimize alacağız” Dünya Gümrük Günü töreni

"Dünya Gümrük Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "İstihdam olmadan olmaz. Bunun yolu da organize sanayi bölgelerinden(OSB) geçiyor. Yeni OSB çok kıymetli. Orayla ilgili 2 bin 660 dönüm yerimiz şu anda son haftadayız. Bunu artık bitirmiş olacağız. TİGEM’den araziyi üzerimize alacağız” dedi.
"26 Ocak Dünya Gümrük Günü" etkinleri kapsamında Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü binasında program gerçekleştirildi. Program ilk olarak açılış konuşmaları ile başladı.

"Toplam 2 milyar 66 milyon TL vergi tahsilatı gerçekleştirdik"
İlk olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Ersin Başaran, "Samsun’da yerleşik firmaların yapmış olduğu ihracat tutarı 1 milyar 270 milyon dolardır. Bizim bölge müdürlüğü olarak baktığımızda toplam ihracatımız 2 milyar 225 milyon dolardır. Bu bizim Samsun Gümrüğü için bir rekordur. Bu sene 3 tane rekorumuzu kırdık. 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmini aştık. Hem Samsun Gümrük Müdürlüğü hem de bölge bazında 2 milyar doları aşma başarısını gösterdik. İthalatımızdaki artış yüzde 37 olarak gözüküyor. Ancak ithalatta her ne kadar 2 milyar 937 milyon dolara çıkmış olsa bile buradaki miktar anlamında baktığımızda bir önceki yıldan daha aşağıda bir rakam var. 2020 yılında toplam 8 milyon 178 bin ton ithalat varken, bu sene 8 milyon 140 bin tona düşmüştür. Miktarsal bir artış yoktur. Örnek vermek gerekirse 2020 yılında buğdayın ortalama kıymeti 230 dolarken, bizim 2021 yılında yıl bazlı ortalamamız yaklaşık 300 dolardır. İhracatta miktarsal olarak baktığımızda yüzde 14’lük bir artışımız var. 4 milyon tondan 4 milyon 600 tona yaklaştık. Toplam 2 milyar 66 milyon TL vergi tahsilatı gerçekleştirdik. Bu rakam da Samsun’da tahsil edilen vergilerin yüzde 30’una tekabül ediyor. Kaçak yakalamalarımızda 3 milyon 648 bin TL’lik bir yakalama var. Tavsiye gelirlerimizde de yüzde 250’lilik bir artışla 25 milyon TL’lik bir hasılat elde ettik” diye konuştu.

“Samsun’un ticaret hacmi hayal değil 15 milyar dolarları geçebilir”
Akabinde konuşma yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun’un sanıyorum 2002 yılındaki toplam ihracatı 36 milyon dolar civarındaydı. Bu sene 1 milyar 270 milyon TL. Bazen fındık fidanı dikilir 5 sene ürün vermez. 5 seneden sonra vermeye başlar. Önümüzdeki 2023 yılını heyecanla bekliyorum. Bölge müdürü teknik verileri verirken 5 milyar dolar dış ticaret hacmi olarak açıkladı. Şimdi 5–6 yılı bulmadan 20 milyar doları Allah’ın izniyle burada birçok insanımız görecek. Samsun’un ticaret hacmi hayal değil, 15 milyar dolarları geçebilir” şeklinde konuştu.

“Yeşil Mutabakata en iyi ayak uyduran Samsun olacak"
Samsun kurulan organize sanayi bölgelerinin (OSB) Türkiye’deki yatırımcıları çekecek şekilde ilerlediğini belirten Başkan Demir, "Yeşil Mutabakata uygun üretim yapmamız lazım. 2026 yılından sonra bu mutabakata uygun üretim yapmazsak, Avrupa pazarını kaybedeceğiz. İşin boyutu budur. Gereğini yaparak ihracatımız bir anda 2026’dan sonra 2 kat mı artar, 3 kat mı artar, 5 kat mı artar o gün göreceğiz. Bu sisteme ayak uydurmamız lazım. Bu mutabakata da en iyi ayak uyduran Allah’ın izniyle Samsun olacak. Çünkü Samsun’un vizyonu başkadır. Sanayi alanlarımız şu anda Türkiye’de çok cazip nitelikli yatırımları çekecek bir şekilde ilerliyor. Merkez OSB kuruldu. Arazı satışı gerçekleşmek üzeredir. Havza OSB 20 bine dönüme çıkacak. Çarşamba’da tahsisler bitti” ifadelerini kullandı.

“Yeni OSB için son hafta”
Son olarak konuşmasını yapan Vali Zülkif Dağlı, Samsun'a kurulan ve kurulacak olan OSB’ler ile ilgili bilgi vererek “Üretim olmadan olmaz diyoruz. İhracat olmadan olmaz. İstihdam olmadan olmaz. Bunun yolu da organize sanayi bölgelerinden geçiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızla oturarak bir buçuk saat mütalaa yaptık. Biz Samsun’un 30 yıl sonrası nasıl planlayabiliriz diye şimdiden bu bağlamda uzun ve güzel bir görüşme oldu. Havza’yı biz ilk etap 3 bin 500 dönüm olarak açalım diye düşünürken o kadar çok talep var ki Havza OSB’ye 10 bin dönüm açalım diye hemen genişleme kararını başlattık. Kavak OSB’de 480 dönümün genişleme dosyasını Cuma günü itibarıyla da Sanayi Bakanlığımıza sunuyoruz. Tekkeköy bölgesinde yerimiz zaten yok. Yeni OSB çok kıymetli. Orayla ilgili, 2 bin 660 dönüm yerimizle ilgili şu anda son haftadayız. Bunu artık bitirmiş olacağız. TİGEM’den araziyi üzerimize alacağız. Bunları yaparken yalnız değiliz. Lojistik Merkezimiz şu anda çok kıymetli bir hale geldi. 6 7 sene önce düşünülen ve başlayan bir proje bakıyoruz zamanı ve yeri nasıl aranır hale geldi. Orada gümrük müdürlüğümüzün ofisi açıldı. 4 tane depoyu bitmeden hemen kiraladık. Çünkü aşırı talep var. Şu anda 3 tane yerimiz var. Haftada 3 4 kişi gelmeye başladı. Daha martın sonuna bitecek olmasına rağmen. Yeni 4 tane yapalım diye karar aldık. Ona başlayacağız. Orada bizim 300 dönümlük bir yerimiz var. Burayı biz depolarla bu şekilde dolduracağız” açıklamasında bulundu.
Konuşmaların ardından ihracat başarısıyla ön plana çıkan Samsun’daki şirketlere Vali Dağlı, Başkan Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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