Konsomatrist kadının şüpheli ölümü

Samsun'da gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu kadın evinde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının evde bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Hançerli Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulüplerinde konsomatrist olarak çalıştığı öğrenilen Gürcistan uyruklu olup Türk vatandaşı olan Mzia Okriashvili (48) adlı kadın erkek arkadaşı ile birlikte evine geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Mzia Okriashvili yatağına yattı. Evde televizyon izleyen erkek arkadaşı H.H.Y.(52) bir süre sonra yatak odasına gidince Mzia Okriashvili'nin nefes almadığını fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Okriashvili'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay polise haber verildi.

Gürcü kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evde bulunan erkek arkadaşı H.H.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı. Mzia Okriashvili'nin yakınları, kadının daha önce sağlık sorununun olmadığını söylediler.

Soruşturma devam ediyor.

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