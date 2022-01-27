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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SASKİ susuz bırakmadı

İHA

SASKİ susuz bırakmadı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen arızanın yaşattığı su kesintilerini giderebilmek için 17 ilçede yoğun mesaiyle çalıştı.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kar yağışına rağmen etkin bir mücadele ile hem ulaşımdaki sorunu hem de su kesintilerini hızlı bir şekilde çözüyoruz. Özellikle kırsal mahallerimizde enerji nakil hatlarında yaşanan kopmalar nedeniyle kesintiler yaşandı. SASKİ ekiplerimiz de 17 ilçede adeta bir seferberlik halinde harekete geçerek vatandaşlarımızı susuz bırakmadı” dedi.
Ekipleriyle günlerdir teyakkuzda olan Samsun Büyükşehir Belediyesi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için zorlu kış şartlarıyla gecegündüz mücadelesini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı için tedbirlerini önceden alan SASKİ ekipleri de 379 personel, 193 araç ve iş makinesi ile sahada görev yapıyor. 24 saat esasına göre çalışan ekipler çağrı merkezleri ve diğer iletişim kanallarından gelen şikayetlere anında müdahale ederek sorunları ortadan kaldırıyor.

Jeneratörle aktif hale getirildi
Kar yağışı ve don nedeniyle enerji nakil hatlarında meydana gelen tel kopmaları ve direk yıkılmalarından dolayı içme suyu tesislerinde elektrik kesintileri meydana geldi. Elektrik gitmesiyle yaşanan su kesintilerine de Makine İkmal Tesisler Dairesi Başkanlığı Elektrik Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Kırsal mahallelerde su temininin sağlanması için 7 ayrı noktada mobil, 28 farklı noktada da sabit jeneratörler içme suyu depolarında aktif hale getirildi.

7/24 çalışıldı
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in talimatları doğrultusunda hazırlıklarımızı günler öncesi tamamlamıştık. 17 ilçede oluşturduğumuz özel ekiplerimiz vatandaşlardan gelen şikayetler başta olmak üzere mevcut su alma yapıları ve diğer arızalar için 24 saat esasına göre çalışıyor. Bu kapsamda oluşturduğumuz arıza ekiplerimiz, bazı ilçelerimizde meydana gelen içme suyu ve kanal arızalarına müdahale ederken mekanik ve elektrik ekiplerimiz ise terfi merkezleri, arıtma tesisleri, içme suyu depoları, pompa ve elektrik panolarında meydana gelen arızalara müdahalede bulundular. Donma ve tıkanmalara yine ekiplerimiz anında müdahale ederek muhtemel su kesintilerinin önüne geçildi" diye konuştu.

Çok hızlı müdahale
Kışın dondurucu soğuğuna aldırmadan vatandaşları susuz bırakmamak için ekiplerin canla başla çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da yaşanan yoğun kar yağışına günler öncesinden hazırlık yaptıklarını ve teyakkuz halinde çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Enerji nakil hatlarından kaynaklı su kesintilerinin de SASKİ ekiplerinin yaptığı hızlı müdahale ile çözüldüğünü söyleyen Başkan Demir, "Yoğun kar yağışına rağmen etkin bir mücadele ile hem ulaşımdaki sorunu hem de su kesintilerini hızlı bir şekilde çözüyoruz. Özellikle kırsal mahallerimizde enerji nakil hatlarında yaşanan kopmalar nedeniyle kesintiler yaşandı. SASKİ ekiplerimiz de 17 ilçede adeta bir seferberlik halinde harekete geçerek vatandaşlarımızı susuz bırakmadı. 7 ayrı noktada mobil, 28 farklı noktada da sabit jeneratörleri içme suyu depolarında aktif hale getirdiler. Gecenin dondurucu soğuğuna dahi aldırış edilmeden su kesintilerine hızlı bir şekilde müdahale edildi. Ekiplerimiz şu an yine sahada ve çalışmalarına ara vermeden devam ediyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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