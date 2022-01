Mübadillerden birlik ve beraberlik vurgusu

Samsun Balkan Dernekleri Platformu Başkanı Emin Sipahi, “Kültürel değerlerin yaşatılması için ortak akıl çerçevesinde her birimiz sivil toplum kuruluşlarında görev alıyoruz. Her derneğimiz kendi bölgesinde güzel işler yürütüyor” dedi.

Samsun’un farklı mahallelerinde faaliyet gösteren mübadil dernek başkanları Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin ev sahipliğinde bir araya gelerek hasret giderdiler. Pandemi süreci nedeniyle her ay düzenli olarak yapılan platform buluşmalarını gerçekleştiremeyen Samsun Balkan Dernekleri Platformu üyeleri uzun süre sonra istişare ve değerlendirme toplantısını gerçekleştirerek ilerleyen süreçteki çalışmaların planlamasını ortaya koyup, birlik beraberlik mesajı verdiler.



Balkan Dernekler Platformundan birlik ve beraberlik vurgusu

Samsun Balkan Dernekleri Platformu Başkanı Emin Sipahi, “Çizgimizden şaşmadan, Atatürk İlke ve İnkılapları çerçevesinde mikro milliyetçilik yapmadan birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşma ve kültürel değerlerin yaşatılması için ortak akıl çerçevesinde her birimiz sivil toplum kuruluşlarında görev alıyoruz. Her derneğimiz kendi bölgesinde güzel işler yürütüyor. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada istişarelerle birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu güzel birlikteliğe ev sahipliği yapan Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı İbrahim Özdemir’e ve katılan tüm dernek başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.

