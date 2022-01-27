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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da pazar yeri çatısı çöktü

İHA

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı kar yığınına dayanamayarak çöktü. Yaklaşık 150 esnafın tezgâh açtığı pazar alanı kullanıma kapatıldı.

Samsun'da pazar yeri çatısı çöktü

Samsun’un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı kar yığınına dayanamayarak çöktü. Yaklaşık 150 esnafın tezgâh açtığı pazar alanı kullanıma kapatıldı.
Samsun’un Terme ilçesinde bulunan kapalı pazar alanının çatısı, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası kar yığınına dayanamayarak çöktü. Tamamı demirden oluşan çatı, gün içerisinde eğilmeye başladıktan sonra polis ve zabıta ekipleri bölgeyi abluka altına alarak alanı kullanıma kapattı. 3 bin metrekare alana kurulu olan kapalı pazar yerinin çatısı, gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Yaklaşık 150 pazar esnafının tezgâh açtığı alanda, olayın gündüz yaşanmaması ise muhtemel facianın önüne geçti.

Mağduriyet yaşanmayacak
Pazar yerinde incelemelerde bulunan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, olayda can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığını ifade ederek, “Tüm ilçemize ve esnaflarımıza geçmiş olsun diyoruz. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. En geç yarın bilirkişi ile gerekli tutanaklar tutularak esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi daha konforlu bir pazar alanına kavuşturmak için çalışmalarımızı başlatacağız. Bu süreçte esnaflarımız ve hemşehrilerimizi mağdur bırakmamak adına tuhafiye pazarı ve Ramazan Sokağımızın olduğu bölgeyi geçici pazar alanı olarak hazırladık. Ekiplerimiz gerekli düzenleme ve temizleme çalışmalarını tamamlamak üzere. Bir süre esnafımız burada hizmet verecek. Sonrasında hızlı bir şekilde kapalı pazar alanımızla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız. Tüm ilçemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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