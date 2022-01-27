Kardan sonra evden çıkan vatandaş balığa hücum etti Balıkçılar bile şaşırdı: "Son 20 yıldır böyle balık satmadık"

Yoğun kar nedeniyle evlerine kapanan ve güneşin yüzünü göstermesiyle sokağa çıkan Samsunlular, balıkçı tezgahlarına hücum etti. Balıkçılar, "Son 20 yıldır böyle balık satmadık" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğuklarının Karadeniz’den ayrılmaya başlaması ile 2 gündür karla kaplı olan şehir merkezinde hayat normale döndü. Gündelik hayatlarına kısıtlama olmadan devam eden vatandaşlar, kışın en çok tüketilen yiyeceklerden biri olan balığa yöneldi. Balık fiyatlarının kırmızı et ve tavuk fiyatlarına göre uygun olması da balık satışlarının patlama yapmasına neden oldu.



“Son 20 yıldır en yoğun balık sattığımız gün bugün”

Son 20 yıldır en kalabalık günlerini yaşadıklarına değinen balık satıcısı İsmet Akpınar, “20 yıldır Saathane’de balık satıyoruz. Bugünkü kadar yoğun balık sattığımız bir günü hatırlamıyorum. Vatandaşlar yoğunluktan dolayı balığın temizlenmesini bile beklemeden poşet poşet alıp, gidiyor. Ben bile balığa bu kadar rağbet olmasına hayret ettim. Balık ucuz olduğu için biz de vatandaş da çok memnun. 2 gündür etkili kar yağışından dolayı kimse evinden çıkmıyordu. Balık satışlarında havaların ısınması ve fiyatların ucuz olmasının da etkisi olabilir” dedi.



“Balık satmaktan yemek için mola veremedik”

Yemek için bile mola vermediklerini ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Balık satışları bugün patlama yaptı. 7 eleman çalıştırıyorum. Yoğunluktan dolayı yemek bile yiyemedik. Sanki milletimiz hiç balık yememiş gibi balık alıyor. Fiyatlarımız da çok uygun. Hamsi 25, istavrit 15, mezgit 15, barbun 15 TL’den satılıyor” diye konuştu.

Fiyatlar ucuzlayınca talebe yetişmekte zorluk çektiklerini belirten balık satıcısı Ercan Albayrak, “Balık ucuzladı, talep çoğaldı. 15 TL’ye barbun ve mezgit satıyoruz. Yemek yemeye su içmeye fırsatımız olmadı. Sabahtan akşama kadar hiç durmadan balık sattık” şeklinde konuştu.

Balıklara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar ise şunları söyledi:

“Kış mevsimindeyiz. Bu balıkları bir daha bulamayız diye düşünüyoruz. 4 kilo istavrit, 2 kilo da mezgit aldım. Fiyatlar bizce normal. Kışın en iyi yiyeceğimiz bu. Bu kara kışta böyle fiyatlar gayet güzel. Hamsi, mezgit, barbun ve istavrit gibi mevsim balıkları oldukça güzel görünüyor.”

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