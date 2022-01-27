Aç kalan geyikler mahallelere indi

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Samsun’un Salıpazarı ilçesinde kışın sert geçmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban geyikleri, vatandaşların kameralarına yansıdı.

Salıpazarı ilçesinde yüksek kesimlerinde bulunan mahallerinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan geyikler mahallelere indi. Aç kalan yaban geyikleri yiyecek arayışına girdi. Geyikler, evlerinde oturan vatandaşların ilgisini çekti. Mahalleye inen geyikleri görenler o anları cep telefonu kamerası ile fotoğrafladı.

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