Kar yağışının tarıma etkisi

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, ilçe genelinde etkili olan kar yağışının tarımda olumlu etki oluşturacağını söyledi.

Mevsimin şartlarına göre yaşanan doğa olaylarının meyve ve sebzelerin yanı sıra diğer tarım ürünlerindeki faydasına değinen Aydemir, "İlçemizde etkisi gösteren kar yağışı çiftçimiz için çok hayırlıdır. Gelecek sezon için olumlu dönüşlerini alacağız. Yağışların mevsim normallerinin altında gerçekleşmesi nedeniyle kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzü, son günlerdeki yoğun karla güldü. İlçemizde kuzeye doğru gidildikçe kar az olduğu için seralarda büyük ölçüde zararla karşılaşmadık. Karın yüksek kesimlerde daha fazla ve yoğun olması orada yapılan fındık üretimi için olumlu etkisi olacak" dedi.

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