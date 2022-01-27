Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşini bıçakla yaraladı.
Olay, Çarşamba ilçesi Tarihi Köprü üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan Ö.U., boşanma aşamasındaki eşi M.U.’yu bıçakladı. Aldığı bıçak darbesiyle yere yığılan M.U.’ya çevredeki vatandaşlar ilk müdahalede bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne götürülen M.U., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Köprü üzerindeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen Ö.U., kısa sürede olay yerine intikal eden Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
M.U.’nun bir süredir Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik tedbiri açısından gözetim altında tutulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.