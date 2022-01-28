Vali Dağlı: "Yoğun talep gören OSB'ler Samsun'u tam bir sanayi şehrine dönüştürecek"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Yatırımcılarımız tarafından yoğun talep gören tüm OSB’lerimizde yükselecek fabrikalarla Samsun’un tam bir sanayi şehrine dönüştürmeyi, bu sayede de ilimiz ve ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayarak istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bafra Organize Sanayi Bölgesi(OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Dağlı başkanlığında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yatırımcılar tarafından yoğun talep gören tüm OSB’lerde yükselecek fabrikalarla Samsun’u tam bir sanayi şehrine dönüştürmeyi, bu sayede de il ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayarak istihdam oranına büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Vali Dağlı, "Bafra OSB'de I. etabımızda bulunan 57 adet sanayi parselinden 54'ü, II. etabımızda bulunan 77 adet sanayi parselinin ise 10'u tahsis edilmiştir. Bugün itibarıyla I. ve II. etapta tahsis edilen toplam 64 parselden 39'u üretime başlamış durumda, 15'i proje aşamasında, 10'u da inşaat aşamasında. OSB'ye yoğun şekilde gelen arsa tahsis ve yatırım taleplerini titiz bir şekilde değerlendirerek, Bafra ilçemize getireceği katkıyı en ince ayrıntısına kadar inceliyoruz" diye konuştu.



Bafra Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Toplantısı

Sera OSB’ye alt yapı yüklenici firması tarafından 2021 yılında yapılan çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, 1194 dekar alanda toplam 30 sera parseli olacak şekilde düzenlenen Bafra SERA OSB’nin, yatırım yapacak yatırımcılara 5. bölge teşvikleri ile büyük avantajlar sunduğunu ve bunun da bölgemizi seracılıkta önemli bir konuma getireceğini dile getiren Dağlı, ülkenin ve ilin ekonomik olarak gelişmesi ve kalkınması için üretim yapan yatırımcılarımızı her anlamda destekleyerek işlerini kolaylaştırmak ve önlerini açmak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirterek, burada üretilecek nitelikli ve katma değeri yüksek ürünler ile birlikte ihracatın ve buna bağlı olarak da istihdamın artırılmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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