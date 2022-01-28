Karla büyük mücadele: 435 mahalle yolundan 427'si açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçede kardan kapanan 435 mahalle yolundan 427'sini ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede karla mücadele seferberliğini kesintisiz sürdürüyor. Toplam 144 araç ve 250 kişilik ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma faaliyetleri için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, kapalı olan 435 mahalle yolunun 427'sini ulaşıma açtı. Kapalı olan 8 mahalle yolunda ise çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında ise Çarşamba, Bafra, Alaçam, Yakakent, Kavak, Havza, Ladik, Vezirköprü, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy'de hiç kapalı mahalle yolu kalmazken, Salıpazarı'nda 3, Ayvacık'ta 2, 19 Mayıs'ta 2 ve Asarcık'ta 1 mahallenin yolunun kapalı olduğu bildirildi.



“Karla mücadelede de örneğiz”

Kar yağışı öncesinde tüm tedbirleri alarak yağışın başlamasıyla birlikte teyakkuz halinde çalışmalara başladıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun'da kent merkezi ve ilçelerde şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Hem merkezimizde hem de kırsalımızda hazırlıklarımızı yapmıştık. Kar yağar yağmaz da arkadaşlarımız harekete geçti. Kapanan 435 mahalle yolundan 427'si şu an ulaşıma açık. 8 tane kapalı mahallemiz var. Onları da açmak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Sorun olan yerlere çok hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. 112 ekiplerimiz ile de koordineli bir çalışma yürüttük. Kapanan yollar nedeniyle hastalara ulaşamayan sağlık görevlilerimizin yolları yine ekiplerimizce açıldı. Yorulmadan, durmadan büyük bir özveriyle başarılı bir karla mücadele çalışması yürüttük. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Canla başla çalışan fedakar ekiplerimize de gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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