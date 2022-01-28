Havza’da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme

Havza Belediyesi, işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam, sosyal haklara da yüzde 25 iyileştirme yaptı.

Havza Belediyesi ile yetkili sendika arasında 2 aydır devam eden ve kadrolu işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesi süreci anlaşmayla sonuçlandı. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Hakİş ve Hizmetİş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun sözleşmeye imza attı. Atılan imzaların ardından Ziya Uzun, sözleşmenin anısına Başkan Özdemir’e hediye takdim etti.

İşçilerin aldıkları ücret artışlarını sonuna kadar hak ettiğini belirten Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. İşçi kardeşlerimiz yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyorum" dedi.

Ziya Uzun da imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Havza Belediyesi’nde görevli işçilerin yevmiyelerine yüzde 30 zam, sosyal haklarında da yüzde 25 iyileştirme yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.