Kaymakam Zaman: "4-6 yaş grubu önemli"

Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulunan Samsun Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, “Eğitim ve öğretim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 46 yaş grubu ise hakikaten önemli. Ağaç yaşken eğiliyor" dedi.

Kaymakam Fikret Zaman, İlçe Müftüsü Orhan Bal ile birlikte Kur'an kursu inşaatında incelemelerde bulundu. İlçe Müftülüğü'ne tahsis edilen 46 yaş grubu Kur’an kursu inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Zaman, Kur’an kursunun hizmete açılacak bölümlerini inceleyerek Müftü Bal’dan bilgi aldı.

Bayanlara ve 46 yaş grubu çocuklara yönelik eğitim faaliyeti yürütülecek olan kurs binasını inceleyen Kaymakam Zaman, “Eğitim ve öğretim doğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 46 yaş grubu ise hakikaten önemli. Ağaç yaşken eğiliyor. Eğitim sürecinin temellerinin atıldığı ve karakter oluşumunun belirlendiği önemli bir zaman dilimidir. Bu anlamda, yapılan bu hizmeti çok değerli ve anlamlı buluyorum. Yıllardır atıl durumda kalarak çürümeye terk edilen bu binanın tadilatını yapan İlçe Müftülüğü bünyesinde 46 yaş grubu çocuklara yönelik eğitim faaliyeti yürütülecek olması hem küçük öğrencilerimizi hem de ailelerine önemli bir hizmet" diye konuştu.

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