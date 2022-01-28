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Başkan Doğan: “Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için canla başla çalışıyoruz” Çarşamba Belediyesi’nden içleri ısıtan ikram

İHA

Başkan Doğan: “Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için canla başla çalışıyoruz” Çarşamba Belediyesi’nden içleri ısıtan ikram

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hiçbir hemşehrimizin mağdur olmaması için canla başla çalışıyoruz” dedi.
Çarşamba Belediyesi ekipleri, etkisini arttıran kar yağışına karşı, gecegündüz demeden kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ederken soğuk kış günlerinde çalışan pazarcı esnafı ve vatandaşlar için Çarşamba ve Cuma Pazarı’nda sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi.
Samsun genelinde etkisini arttıran kar yağışına karşı Çarşamba genelinde önlemlerini alarak teyakkuzda bekleyen Çarşamba Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde hiçbir vatandaşın zor durumda kalmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Kırsal bölgelerde 1,5 metreyi bulan kar kalınlığına karşı gece gündüz demeden dozerler, iş makineleri ve kar küreme araçlarıyla yolları açan ekipler, şehir merkezinde de çalışmalarına devam etti. Çarşamba Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan çorbaların, pazar yerlerinde vatandaşlara ve pazarcı esnafına ikram edilmesi kamuoyunda takdir topladı.
Çalışmaları bizzat yerinde takip eden Belediye Başkanı Halit Doğan, “İlçemizin dört bir köşesinde hiçbir hastamız, hemşehrimiz zor durumda kalmasın diye ekip arkadaşlarımızla birlikte aralıksız çalışmalarımızı sürdürdük. Aşevimizde hazırlanan çorbalarımızı sabahın erken saatlerinde pazar yerlerinde bulunan pazarcı esnafımıza ve hemşehrilerimize ikram ettik. Can dostlarımız için özel olarak oluşturduğumuz ekip kar yağışı boyunca da çalışmalarını sürdürdüler. İlçemizde yaşayan her ferdimiz, tüm canlılarımız bizler için çok kıymetli. Çalışma arkadaşlarımız da bu bilinçleler. Hepsi özveri ile işlerini yaptılar, karla mücadelemizi hep birlikte sürdürdük. Canıgönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Biz Çarşamba’da çok güçlü ve büyük bir aileyiz. Sevgiyi, iyiliği, kardeşliği birlikte büyütüyoruz. Çalışmalarımızı da bu özveri ile gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz vatandaşımızın mağdur olmaması” diye konuştu.

Aşevinden sıcak çorba
Çarşamba Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan sıcak çorbalar, pazar yerlerinde pazarcı esnafına ve vatandaşlara ikram edildi. Ayrıca Aşevinde hazırlanan yemekler, olumsuz hava koşullarına rağmen ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmaya devam etti. Başkan Doğan, “Bu soğuk, karlı kış gününde, pazarcı esnafımızın, hemşehrilerimizin içi ısınsın diye pazar yerlerimizde sıcak çorba ikramı yaptık. Sabahın ilk saatlerinden beri işlerinin başlarındalar, biz de hem vatandaşımız hem pazarcı esnafımız için iyi olur diye düşündük” ifadelerini kullandı.

“Önceliğimiz hiçbir hemşehrimizin mağdur olmaması”
Önceliklerinin hiçbir vatandaşın mağdur olmaması olduğunu belirten Başkan Doğan, “İlçemizde yoğun kar yağışı devam ederken biz de çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, hiçbir mağduriyet yaşanmaması adına önlemlerimizi almaya devam ediyoruz. Yoğun kar yağışının yaşandığı ilk gün ekiplerimizle, olumsuz hava koşulları sebebiyle yolda beklemek zorunda kalan sürücülerimize, tüm hemşerilerimiz adına ikramda bulunup yalnız bırakmadık. Mahallelerimizdeki hastalarımızı, hastaneye yetiştirmek adına ambulansın önünü açarak hastaneye yetişmesine yardımcı olduk. Biz tüm hemşehrilerimizin her anlamda yanında olmaya devam ediyoruz. Kar berekettir Rabbim kar bereketini ilçemize nasip etsin” şeklinde konuştu.

Sokak hayvanları unutulmadı
Çarşamba Belediyesi ekipleri soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Belediye tarafından özel oluşturulan ekip, ilçenin belirli noktalarına yerleştirilen mama evlerinin düzenli takiplerini sağlayarak karlı kış günlerinde de yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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