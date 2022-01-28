Babadan kalma 'tenekecilik' mesleğini yaşatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Babadan kalma 'tenekecilik' mesleğini yaşatıyor

İHA

Babadan kalma 'tenekecilik' mesleğini yaşatıyor

Samsun’da tenekecilik yapan 60 yaşındaki Salih Mollahüseyinoğlu, teknolojiye yenik düşen mesleğini el emeğiyle yaşatmaya çalışıyor.
Samsun’da ikamet eden Salih Mollahüseyinoğlu, baba mesleği olan teneke ve sobacılık işini ondan devraldığı dükkanda 45 yıldır devam ettiriyor. Tenekecilikte işlerin yıllardır düşüşte olduğunu söyleyen Mollahüseyinoğlu, birçok ustanın da bu yüzden yapmayı bıraktığını belirtti. Kendisinin de çeşitli yan işlerle ayakta durduğunu belirten Salih Mollahüseyinoğlu, tenekecilik mesleğini de az miktarda iş gelse de devam ettirdiğini kaydetti.
Salih Mollahüseyinoğlu, “Daha 10 yaşlarında babamla birlikte başladım. O zamanlar yağların tenekelerini keserdik sobaların altına tabla yapardık. Çünkü o zaman emaye diye bir şey yoktu. Bütün sobaları hep sac sobalardan yapardık. Şimdi devir değişti. Her türlü emaye sistemi çıktı. Şu anda sobacılık diye bir şey yok. Hiç imalathane yok. Benim tenekeci sobacı olarak 5 6 tane arkadaşım vardı. Hepsi kapattılar. Bir tek eser biz kaldık. 45 yıldır tenekecilik sobacılık yapıyorum. Ama doğalgaz geldikten sonra teneke işi bitti. Ördek soba yapıyorduk, köy sobaları yapıyorduk o zaman millet gelip gidiyordu alıyordu. Şimdi nerede. Herşey lükse döndü. Dik sobalar çıktı, çömlek sobalar çıktı. Yani çıktı da çıktı” dedi.
Geçen sene itibarıyla ağırlığını diğer işlere verdiğini tenekecilik sobacılık işlerininse çok az olduğunu söyleyen Mollahüseyinoğlu, “Aç kalmadık açıkta kalmadık babamdan Allah razı olsun ama artık ben de geçen sene noktayı koydum. Yine tek tük gelen işleri yapıyorum. Teneke işleri oluyor ölçümler getiriyorlar, soba arkalıkları, soba boruları, havalandırma çıkışları, boruları oluyor bunları yapıyoruz. Ama onun dışında artık tenekecilik bitti. Demlik yapıyorum, gazaltı kaynağı yapıyorum, parlatma yapıyorum. Aksesuar malzemeleri satıyorum. Bunlardan kazanabiliyorum. Ne abilerim ne sanatkarlar vardı ama hiç kalmadı” diye konuştu.
Salih Mollahüseyinoğlu mesleği elinden geldiğince devam ettireceğini fakat bitmiş bir işi çocuklarının da yapmasını istemediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Kılıç: “Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi yönlendiririz”
YEREL HABERLER Başkan Kılıç: “Sağlık için gerekirse tüm ekibimizi ...
Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi memleketine gönderildi
YEREL HABERLER Gemide öldürülen Ukraynalı denizcinin cenazesi ...
Başkan Doğan: “Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için canla başla çalışıyoruz” Çarşamba Belediyesi’nden içleri ısıtan ikram
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Hemşehrilerimizin mağdur olmaması için ...
Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ...
Kaymakam Zaman: "4-6 yaş grubu önemli"
YEREL HABERLER Kaymakam Zaman: "4-6 yaş grubu önemli"
Havza’da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal haklara yüzde 25 iyileştirme
YEREL HABERLER Havza’da işçi yevmiyelerine yüzde 30 zam ve sosyal ...
‘Aşı kurnazlığı’ yapan vatandaşlar Covid servislerinin yolunu tutuyor Özkaya: “Üzerinden 6 ay geçmiş aşının hiçbir koruyuculuğu yok”
YEREL HABERLER ‘Aşı kurnazlığı’ yapan vatandaşlar Covid ...
Karla büyük mücadele: 435 mahalle yolundan 427'si açıldı
YEREL HABERLER Karla büyük mücadele: 435 mahalle yolundan 427'si ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Belediye çalışanı tabancayla kendini vurdu
YEREL HABERLER Belediye çalışanı tabancayla kendini vurdu
Samsun'da arıza yapan minibüse otomobil çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da arıza yapan minibüse otomobil çarptı: 1 ...
Vali Dağlı: "Yoğun talep gören OSB'ler Samsun'u tam bir sanayi şehrine dönüştürecek"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Yoğun talep gören OSB'ler Samsun'u tam ...
Sarıcaoğlu: “Son 50 yılın en büyük kar yağışını aldık” “İlçe merkezinde dahi kar kalınlığı bir metreyi aştı”
YEREL HABERLER Sarıcaoğlu: “Son 50 yılın en büyük kar yağışını ...
OMÜ, ‘OKAF 2022’ye odaklandı Rektör Ünal: “OMÜ olarak OKAF’22’den güçlenmiş olarak çıkmak zorundayız”
YEREL HABERLER OMÜ, ‘OKAF 2022’ye odaklandı Rektör Ünal: “OMÜ olarak ...
Su buharına yapılan 'yangın' ihbarı itfaiyeyi de şaşırttı
YEREL HABERLER Su buharına yapılan 'yangın' ihbarı itfaiyeyi de ...
Bağımlılık tedavisinde 'aile desteği' çok önemli
YEREL HABERLER Bağımlılık tedavisinde 'aile desteği' çok önemli
Kar yağışı sulak alanlara ve barajlara ’can suyu’ oldu Prof. Dr. Demir: “Yağışlar çok ciddi besleyici bir kaynak oluşturarak bizleri umutlandırdı”
YEREL HABERLER Kar yağışı sulak alanlara ve barajlara ’can suyu’ oldu Prof. ...
Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kocaya linç girişimi kamerada
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan kocaya linç ...
Bafra'da karla mücadele
YEREL HABERLER Bafra'da karla mücadele
Canik sporcuları Samsun’un gururu oldu
YEREL HABERLER Canik sporcuları Samsun’un gururu oldu
Başkan Demirtaş: “Can taşıyan her varlık bizim için değerlidir”
YEREL HABERLER Başkan Demirtaş: “Can taşıyan her varlık bizim için ...
Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaraladı
Kar yağışının tarıma etkisi
YEREL HABERLER Kar yağışının tarıma etkisi
Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK karşılaşması ertelendi
YEREL HABERLER Çarşambaspor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK karşılaşması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.