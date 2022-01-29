Odalarda seçim heyecanı Mimarlar Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası seçime tek listeyle gidiyor

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi ile Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi'nde seçim heyecanı başladı.

Mimarlar Odası Samsun Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu toplantısında mevcut Başkan Burak Şener, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi 19. Olağan Genel Kurulu toplantısında da mevcut Başkan Tarık Tarhan yeniden başkan adaylığı için yönetim kurulu listelerini genel kurul divanlarına sundu.

Mimarlar Odası üyeleri ve Elektrik Mühendisleri Odası üyeleri yarın tek liste ile sandık başına gidecekler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.