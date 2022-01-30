Şehit polis kabri başında dualarla anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şehit polis memuru Ali Kesimoğlu, şehadetinin 26. yılında Samsun'un Bafra ilçesinde kabri başında dualarla anıldı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünde görevini ifa ederken 30 Ocak 1996 tarihinde Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Ali Kesimoğlu, şehadetinin 26. yılında Bafra Asri Mezarlığındaki kabrinin başında dualarla anıldı.

Şehit polis memuru Ali Kesimoğlu'nu anma törenine Bafra İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Türk Diyanet VakıfSen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu, Bafra ilçe temsilcisi Selim Cılız, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

Türk Diyanet VakıfSen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ve Bafra İlçe Temsilcisi Selim Cılız hocaların okuduğu Yasini Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.