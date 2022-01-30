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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Havza Belediyesinden hafta sonu kar mesaisi

İHA

Havza Belediyesinden hafta sonu kar mesaisi

– Havza Belediyesi ekiplerince yoğun kar yağışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla başlatılan kar ve buz temizleme çalışmalarına ara verilmeden devam ediliyor.

Havza Belediyesi Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımı ile hafta sonunda da devam eden çalışmalar kapsamında yoğun kar yağışı yaşanan ilçe genelinde vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Araç sürücülerinin ve yayaların ulaşım sıkıntısı yaşamaması için aralıksız çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar birikintilerini temizledi. Çalışmaları yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, son 50 yılın en yoğun kar yağışının gerçekleştiğini ifade ederek, “Böylesi yoğun kar yağışının ardından ekiplerimiz gece gündüz ve hafta sonu demeden kar yağışının hayata olumsuz etkilerini hızlı bir şekilde ortada kaldırmak için çalışmaktalar” dedi.

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