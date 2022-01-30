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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanları için el birliği

İHA

İlkadım ve Atakum Belediyeleri Jandarma ve bir dernek el birliği yaparak sokak hayvanları için yaşam alanlarına 600 kilogram mama ve su bıraktı.

Sokak hayvanları için el birliği

İlkadım ve Atakum Belediyeleri Jandarma ve bir dernek el birliği yaparak sokak hayvanları için yaşam alanlarına 600 kilogram mama ve su bıraktı.
İlkadım Belediyesi, Atakum Belediyesi, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Samsun İl Temsilciliği’nin birlikte düzenlediği besleme programında kent merkezinden uzakta kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için belirli noktalara 600 kilo mama ve su bırakıldı.

“İlk defa böyle bir etkinlikle besleme yaptık”
Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi’nde Jandarma Uzman Çavuş Özgür Çoban, ”Görev sürem boyunca ilk defa böylesine yerel yönetimlerin birlikte hareket ederek düzenlemiş olduğu etkinlikle can dostlarımıza besleme yapıyoruz. Sokak hayvanlarının zarar görmemesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şehrimizde ayrıca, vatandaşlara Hayvan Durum İzleme Mobil Uygulaması (HAYDİ) hakkında bilgi veriyoruz. Şahsım adına etkinlikte görev alan arkadaşlara ve belediye başkanlarımıza duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

“Can dostlarının tüm ihtiyaçlarının karşılanması için çalışıyoruz”
Sokak hayvanlarına hak ettikleri yaşamı sağlayabilmek amacıyla kurulmuş bir Sivil Toplum Örgüt olduklarını kaydeden KİHAYKO Samsun İl Temsilcisi Birol Benuğur, ”Amacımız bize muhtaç yüzlerce kimsesiz hayvanın beslenme, barınma, tedavi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması; yaşam hakkı ihlallerinin engellenmesi diğer tüm hayvan severlere örnek olacak projeler geliştirmek ve hayata geçirebilmektir. Sokakta kalan hayvanlar son zamanlarda birçok eziyete ve şiddete maruz kalmaktadır. Havalar soğumaya başladı ve bununla beraber aç kalmaları ve hasta olup ölmeleri söz konusu. Hayvan sever dostlarımız kendi imkânları ile oluşturdukları hayvan besleme alanlarında kendi imkânları gereği yettiği kadar yüzlerce sokak hayvanına ev sahipliği yapmaktalar. Bu yüzden hayvan sever dostlarımızın yetişemediği yerde mama desteği sağlamak için bizler hayvan severler devreye girmekteyiz” diye konuştu.

“Herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz”
Atakum'da sokak canlılarının yoğun olduğu alanlara bırakılan mamamatiklerin bilinçsiz kullanımı nedeniyle sokak hayvanları ve belediye çalışanlarının zor duruma düştüklerine dikkat çeken Atakum Belediyesi Sokak Canlıları Destek Ekibi, ”Havaların soğuduğu ve kar yağışının etkili olduğu şehrimizde mama ve su desteği can dostları için hayati bir öneme sahip. Bu etkinliğe katılım sağlayarak bir nebze olsun sessiz can dostlarımıza yaşam desteği olmak istedik. Toplumumuzun ve hayvanseverlerin bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hayvan sevgisini yavrularımıza aşılayacak etkinlikler düzenleyeceğiz”
Soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostları için Sağlık İşleri ekiplerinin özverili bir şekilde görev başında olduğunu kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise, “Söz verdiğimiz gibi hiçbir canlıyı aç bırakmayacağız. Çünkü bu şehirde yaşayan her can değerli. İlçemizde 24 saat kesintisiz hizmet veren ekiplerimiz özellikle trafik kazası geçiren hayvanlara yaptıkları kritik müdahalelerle önem kazandığının altını çizmek istiyorum. Özellikle geleceğimiz teminatı olan yavrularımızın okullarına yönelik gezi ve eğitim faaliyetleri yürüterek okullarda hayvan sevgisi üzerine tiyatro gösterileri ve eğitim faaliyetlerine bu yıl önem vereceğiz. Bu anlamda İlkadım’da bir ilki başaracağımızı düşünüyorum. Devamlı olarak irtibatta olduğumuz büyükşehir belediyemizle sokaktaki canlarımızın tedavisi konusunda ortak çalışıyoruz. Beslenme konusunda hayvan sever dernekler ve yerel yönetimlerin etkinliklerine destek sağlıyoruz. Bunun yanında hayvanların tedavisi, aşılanması hususlarında da kendilerinden destek alıyor ve faaliyetlerimizi bir arada hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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