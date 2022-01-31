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Samsun’un 2021 ihracatı, ithalatı solladı 1 milyar 304 milyon dolar ihracat, 1 milyar 147 bin dolar ithalat yapıldı Samsun, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu’nun 2021 yılı ithalat ve ihracat rakamları

İHA

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun 2021 yılında 1 milyar 304 milyon 986 bin dolarlık ihracat, 1 milyar 147 milyon 508 bin dolarlık da ithalat yaptı.

Samsun’un 2021 ihracatı, ithalatı solladı 1 milyar 304 milyon dolar ihracat, 1 milyar 147 bin dolar ithalat yapıldı Samsun, Tokat, Amasya, Çorum, Sinop ve Ordu’nun 2021 yılı ithalat ve ihracat rakamları

– Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun 2021 yılında 1 milyar 304 milyon 986 bin dolarlık ihracat, 1 milyar 147 milyon 508 bin dolarlık da ithalat yaptı.
TÜİK, Türkiye genelinde Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 24,9, ithalatın ise 29,9 arttığını açıkladı. İllere göre verileri de açıklayan TÜİK’in istatistiklerine göre Samsun’da Aralık ayında ihracat 141,4 milyon dolar, ithalat 132,7 milyon dolar olarak gerçekleşti. İllere göre ihracat rakamları bakımından Samsun'un 2021 yılı ihracat toplamı 1 milyar 304 milyon 986 bin dolar oldu. Samsun'da ihracatın en çok arttığı ay 155 milyon 385 bin dolar ile Eylül ayında kayıtlara geçti.
İllere göre ithalat rakamlarına bakıldığında ise Samsun'da 2021 yılı ithalat rakamı 1 milyar 147 milyon 508 bin dolar oldu. Samsun'da en çok ithalatın yapıldığı ay da 165 milyon 504 bin dolar ile Eylül ayı oldu.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan Tokat’ta Aralık ayında ihracat 2,9 milyon dolar, ithalat 1,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Tokat'ın 2021 yılı ihracat rakamı 34 milyon 797 bin dolar olurken, ithalat rakamı ise 13 milyon 954 bin dolarda kaldı.
Çorum’da Aralık ayında ihracat 338,5 milyon dolar, ithalat 69,0 milyon dolar olarak gerçekleşti. Çorum'un 2021 yılı toplam ihracatı 2 milyar 636 milyon 593 bin dolar olurken, ithalatı ise 887 milyon 52 bin dolar olarak kayıtlara geçti.
Amasya’da Aralık ayında ihracat 12,7 milyon dolar, ithalat 5,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Amasya'nın 2021 yılı ihracat rakamı 139 milyon 439 bin dolar olurken, ithalat rakamı ise 47 milyon 144 bin dolarda kaldı.
Çevre illerden Ordu'nun 2021 yılı ihracat rakamı 290 milyon 776 bin dolar, ithalatı 39 milyon 269 bin dolar, Sinop'un ise 2021 yılı ihracatı 34 milyon 797 bin dolar ve ithalatı da 8 milyon 85 bin dolar olarak verilere yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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