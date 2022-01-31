Karlar erimeye başladı, akarsuların debisi yükseldi

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Samsun'da etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimleri kaplayan beyaz örtünün erimeye başlaması, akarsuların debisini yükseltti.

Son 50 yılın en yoğun kar yağışını aldığı açıklanan Samsun’da havaların iyiye gitmesiyle yükseklerde biriken kar da erimeye başladı. Kar suları dere, çay, ırmak ve barajlara karıştı. İlkadım ve Atakum ilçesi sınırını belirleyen Kürtün Irmağı da yağışlardan etkilendi. Irmağın denize döküldüğü noktada debinin yükseldiği gözlendi. Karların erimesi Samsun’a içme suyu sağlayan Çakmak Barajı’nın doluluğunu da yüzde 80’in üstüne çıkardı. Önümüzdeki günlerde yaşanacak yağışlarla erimenin hızlanması, akarsu debileri ve baraj doluluklarının hızla artması bekleniyor.

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