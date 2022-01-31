Canik’te semt pazarı denetimleri

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk pazarlarındaki denetimlerine devam ediyor.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması için halk pazarlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Semt pazarlarımızda önceliğimiz ilçe halkımızın güven içinde sağlıklı şekilde alışveriş yapmasıdır. Ekiplerimiz gerekli denetimleri sağlama noktasında titizlikle çalışıyor” dedi.



“Salgın devam ediyor”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, halkın sağlığını korumak ve güven içinde alışveriş yapmasını sağlamak adına Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin çeşitli uygulamalarla ilçedeki semt pazarlarını denetlediklerini söyledi. Pazar yerlerinde özellikle sağlık tedbirlerine özen gösterildiğini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, pazar giriş çıkışlarının denetlendiğini belirtti. Başkan Sandıkçı, “Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması için halk pazarlarındaki denetimlerini sürdürüyor. Pazar yerinde maske dağıtımı yapan zabıta personelimiz sosyal mesafe ile ilgili kontrollere devam ediyor” dedi.

Halk pazarı giriş çıkışlarında el dezenfekte cihazlarının yer aldığını ifade eden Başkan Sandıkçı, vatandaşların özellikle çarşı pazarda maske, mesafe, hijyen önlemlerine dikkat etmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Sandıkçı, “Salgın henüz sona ermiş değil. Vatandaşlarımız gerekli tedbirlere riayet etmeye devam etmeli. Kendi sağlığımızla birlikte yakın temasta olduğumuz insanların sağlığını da korumakla sorumluyuz” diye konuştu.



Hassas terazi noktası uygulaması devam ediyor

Canik Belediyesi, semt pazarlarındaki rutin kontrollerinin yanı sıra tartıların güvenilirliğini sağlamak amacıyla uyguladığı ‘tartı kontrol noktası' çalışmasına devam ediyor. Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün semt pazarlarında uyguladığı 'tartı kontrol noktası' çalışması ile vatandaş, aldığı malzemenin gramajını kontrol etme imkânı buluyor. Halkın güvenli şekilde alışveriş yapması adına uygulanan bu çalışma ile ilgili çok olumlu geri dönüş sağlandığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yapılan bu uygulamayla halkımızın satın aldığı malzemenin gramajından emin olmasını sağlıyoruz. Ayrıca tartı aletlerinin daha güvenilir olmasını sağlamış oluyoruz. Vatandaşımız bu uygulamadan çok memnun kaldığını memur arkadaşlara aktarıyor” ifadelerini kullandı.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Zabıta Birimi çalışanlarının ilçede 7 gün 24 saat vatandaşın hizmetinde olduğunu söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçede ikamet eden vatandaşlarımız bütün taleplerini genelde zabıta birimindeki arkadaşlarımıza iletmektedir. Bu yüzden ekip arkadaşlarımız sahada 7 gün 24 saat hizmet vermektedirler. Vatandaşımızın hizmetinde olan tüm arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

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