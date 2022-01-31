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Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis

İHA

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 2 sanık, mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis

Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan 2 sanık, mahkemece 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanan F.A. ve C.S.'nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, F.A. ve C.S.'yi "uyuşturucu ticareti" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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