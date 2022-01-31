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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği 3 proje

İHA

Çarşamba Belediyesi’nden sosyal belediyecilik örneği 3 proje

Çarşamba Belediyesi, ‘Ekmek Destek Kartı’, ‘Kaz Yetiştiriciliği Kursu’ ve askere giden gençlere yönelik yapılan destekler ile sosyal belediyecilik örneği sergileniyor.
Çarşamba Belediyesi’nin hayata geçirdiği 3 büyük proje ile vatandaşa destek olmaya, sosyal belediyecilik örneği sergilemeye devam ediyor. Çarşamba Belediyesince hayata geçirilen Ekmek Destek Kartı ile sosyal yardım alan aileler, ilçe genelindeki tüm fırınlardan ekmeği 2 TL’den alabilecek. Ayrıca Çarşamba Fırıncılar Odası ile yapılan mutabakat sonucu bundan sonra Çarşamba’da marka ile ekmek satış fiyatı 2,50 TL yerine 2,20 TL’den satılacak. Ayrıca Çarşamba Belediyesi askere gidecek gençleri de unutmayarak, belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına destek sağlıyor. İlçede hayvancılığa yönelik faaliyetleri desteklemeyi ve istihdamı arttırmaya yönelik çalışmaları arttırmayı devam ettiren Çarşamba Belediyesi, Kaz Yetiştiriciliği Kursu ile hem kaz yetiştiriciliğini arttırmayı hem de istihdama yönelik faaliyetleri geliştirmeyi hedefliyor.
Ekmek destek kartı ile vatandaşa desteklerini sürdüreceklerini ifade eden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanı Esat Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri ile hemşerilerimizin ekmek fiyatından etkilenmesini azaltacak, fırıncılarımızı da mağdur etmeyecek bir noktada mutabakata vardık. Buna göre tüm fırınlarımızda, marka ile ekmek satış fiyatı 2,50 TL değil, 2,20 TL olarak belirlenmiştir. Sosyal destek alan hemşerilermizin, ekmek fiyatı ise belediyemizden alacakları ekmek destek kartları karşılığı 2,00 TL olarak belirlenmiştir. Hemşerilerimize ve fırıncılarımıza hayırlı olsun. Biz her anlamda hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz, bundan sonra da olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Askere gidenlere destek
Askere gidenlere yönelik verilecek desteğe dair de açıklamada bulunan Başkan Doğan, “Vatani görevini yapacak kardeşlerimizin de yanındayız. Biz birlikte çok büyük bir aileyiz. Gerekli şartları taşıyan, vatani görevini yapacak evlatlarımıza askere gidiş desteği sağlıyoruz. Başvurular, belediyemiz sosyal hizmetler birimi üzerinden alınacaktır. Hepsine hayırlı teskereler diliyorum. Rabbim sağ salim gidip dönmeyi nasip etsin. Biz vatanımızda huzurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, kahraman Mehmetçiğimiz sayesinde” diye konuştu.
Kaz yetiştiriciliği kursu ile ilçede istihdamı ve hayvancılığa yönelik faaliyetleri arttırmayı hedeflediklerini dile getiren Doğan, şunları söyledi:
“Destek bizden üretim hemşehrilerimizden. Belediyemiz ve ilçe ziraat odası tarafından, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve halk eğitim merkezimiz aracılığıyla açılacak kaz yetiştiriciliği kursu neticesinde, ev ekonomisine katkıda bulunmak isteyenlere kaz civcivi desteği sağlıyoruz. Projenin özellikle fındık tarlalarındaki yabancı otla mücadele bakımından da önemli bir katkısı olacaktır. Müracaatları bekliyoruz. Kurs bitiminde, sözleşmeli üretimle kaz yavrusu desteği de sağlayacağız. Kurs başvuruları 110 Şubat tarihleri arası devam edecek. 14 Şubat’ta da kursumuz başlayacaktır. 3 ay boyunca sürecek olan kursumuz için başvurular, Çarşamba Belediyesi, halk eğitim merkezi ile ilçe tarım ve orman müdürlüğümüz üzerinden alınacaktır. Şimdiden ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

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