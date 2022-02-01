Karmil: “Kar yağışını afete dönmeden atlattık”

– Tekkeköy Belediye Meclisi Başkanvekili Aydın Karmil, son 50 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı Samsun’da, “Şükürler olsun ki en azından afete dönüşmeden böyle bir rahmetle karşılaşmış olduk” dedi.

3 maddenin görüşüldüğü Tekkeköy Belediye Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı, Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Aydın Karmil başkanlığında yapıldı. Mecliste gündeme alınan maddeler daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Başkanvekili Karmil, meclis sonunda yaptığı konuşma ile kar mücadelesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kar yağışının felaket değil rahmet olduğunu dile getiren Karmil, “Etkisi 10 gün devam eden bir kar yağışı ile mücadele ettik. Kimisi buna ‘felaket’ dedi ama bunun tek adı var o da büyük bir ‘bereket ve rahmet’. Bir anda çok hızlı bir kar yağışı oldu. 24 saatte 1,5 metreyi bulan kar yağışı neticesinde zaman zaman aksaklıklar olabilir. Tekkeköy Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri 24 saat esasına göre çalıştı. Yolu açtıktan 1 saat sonra tekrar kapanmış olabiliyor ama Allah’a hamdolsun gerek hastalık gerekse acil durum ile ilgili vakalara anında ulaşılma imkanı sağlandı. Şu an merkezde bahar havası yaşıyoruz ama 600 rakımlı üst kodlardaki mahallelerde hala 1 metre kar var. Bizzat işin içerisinde olarak çalışan başkanımıza, müdürlerimize ve sahada çalışan arkadaşlarımız ile arayarak eksiklikleri bize bildiren tüm arkadaşlara meclis olarak teşekkür ediyorum. Bu bir rahmetti. Sadece Samsun ya da Tekkeköy’de değil, Türkiye’nin 4 bir tarafında böyle bir rahmetle karşı karşıya kaldık. Şükürler olsun ki en azından afete dönüşmeden böyle bir rahmetle karşılaşmış olduk” diye konuştu.

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