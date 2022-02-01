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Rektör Ünal: “TEKNOFEST 2022, Samsun ve Karadeniz Bölgesi için tarihî bir fırsat” OMÜ’de TEKNOFEST 2022 hazırlıkları

İHA

Rektör Ünal: “TEKNOFEST 2022, Samsun ve Karadeniz Bölgesi için tarihî bir fırsat” OMÜ’de TEKNOFEST 2022 hazırlıkları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, TEKNOFEST 2022’nin Samsun ve Karadeniz Bölgesi için tarihî bir fırsat olduğunu belirterek, “TEKNOFEST ile elimizdekini toplumla paylaşacağız” dedi.
2022’de Samsun’un ev sahibi olacağı ve Karadeniz Bölgesi’nin sahil kentlerinde organize edilecek dünyanın en büyük teknoloji fuarı TEKNOFEST için saha çalışmaları ve hazırlıklarını sürdüren OMÜ’de fuara yönelik çalışmalar sürat kazandı. TEKNOFEST 2022 bünyesindeki yarışmalara katılımı mümkün olduğunca üst düzeyde tutmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine yönelik yoğun iş birliği ve koordinasyon içinde olan OMÜ Üst Yönetimi, bu amaçla toplantı serilerine devam ediyor.
Rektörlük Yönetim Toplantı Salonu’nda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal liderliğindeki toplantıya; Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Sevim Alışır ve Doç. Dr. Gökhan Demir, OMÜ TEKNOFEST Akademik Koordinatörü Doç. Dr. Mevlüt Gürbüz, Rektör Danışmanları Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin ile Ekrem Altan ve Proje Geliştirme Ofisi’nden Arş. Gör. Merve Yiğiter katıldı.
Toplantıda genel olarak TEKNOFEST için yeni kurulan OMÜ TEKNOFEST Atölyesi’nin son durumu, projeler üzerinde çalışacak takımların faaliyetleri, TEKNOFEST’e dair tanıtım duyurularının sosyal medya ve diğer kanallar üzerinden etkili yapılması, takımların ihtiyaçlarının analizi, kurumlar arası iletişim ve etkileşimin yoğun olarak sürdürülmesi gibi birçok başlık ele alındı.

Rektör Ünal: “TEKNOFEST 2022, Samsun ve Karadeniz Bölgesi için tarihî bir fırsat”
Toplantıda izlenim ve değerlendirmelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Ünal, TEKNOFEST’i Samsun ve Karadeniz Bölgesi için tarihî bir fırsat olarak nitelendirerek “TEKNOFEST, ülke olarak yerli ve millî teknoloji hamlelerimizi arttırmaya ve büyütmeye dair merakı, inancı, azmi ve öz güveni aşılamak ve bu meziyetleri diri tutmak için çok önemli bir organizasyon. Bu etkinlikler, artık kendi ayaklarımız üzerinde durabileceğimizi, kendimize yeteceğimizi gösteriyor. O yüzden sanayi, teknoloji, araştırma geliştirme (ARGE), inovasyon (yenilikçilik) ile bir dinamizm yakalamalıyız” diye konuştu.

“TEKNOFEST ile elimizdekini toplumla paylaşacağız”
Geçen sene İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST’te elde edilen başarıların OMÜ açısından önemli referanslar olduğuna dikkat çeken Rektör Ünal, “Paydaşı olduğumuz TEKNOFEST 2022’de fikirlerimiz, tasarımlarımız, projelerimiz, ürünlerimizle kampüs dışına çıkarak farklı kurumlara ve toplumun her kesiminden insana ulaşmak, en büyük hedeflerimizden biri. Yani elimizdekini toplumla paylaşacağız. Tabii bilim ve teknoloji alanında belirlediğimiz hedeflerin TEKNOFEST sonrasında da kalıcı ve sürdürülebilir olması, bu anlamda büyük önem arz ediyor. Dolayısıyla OMÜ olarak var gücümüz ve üretkenliğimizle potansiyelimizi kinetik enerjiye çevirebilmeliyiz” sözlerine yer verdi.
Toplantı, katılımcı akademisyenlerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

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